Protestolar yayılıyor: Londra, Berlin ve Toronto'da yüz binler sokağa çıktı

ABD'de Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar sürüyor. Haftasonu protestolar Kanada, İngiltere ve Almanya'da da başladı. Berlin, Londra ve Toronto'da sokağa çıkan göstericiler 'Siyahilerin hayatları önemlidir" sloganları attı.

Londra'da binlerce kişi Trafalgar Meydanı ve Thames Nehri kıyısında toplanarak "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Berlin'deki protestocular da "Siyahilerin hayatları önemlidir" ve "Nefes alamıyorum" sloganları attı. Toronto'da ise meydanlarda toplanan protestocular gösteri düzenledi.