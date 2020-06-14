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ASYA

Putin: ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin göstergesi olduğunu söyledi. Putin, "Trump, demokratik şekilde seçimleri kazandı. Kaybeden taraf ise meşruiyetini sorgulamak için her türlü masalı uyduruyor." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin tezahürü olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Putin, ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterileri değerlendirdi.

"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürüdür." diyen Putin, bunları ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden itibaren gözlemlediklerini belirtti.

Putin, "Trump, demokratik şekilde seçimleri kazandı. Kaybeden taraf ise meşruiyetini sorgulamak için her türlü masalı uyduruyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının ABD'deki birçok sorunu ortaya çıkardığına dikkati çeken Putin, ülkenin siyasi sisteminde de sorunların olduğuna işaret etti.

Putin, "Sorunun, parti grupların çıkarlarının tüm toplum ve halkın çıkarlarının üstüne çıkarılmasında kaynaklandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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