Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz detayları netleşiyor. Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak şirket, halka arz büyüklüğünü 1.8 milyar TL olarak açıkladı. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, BİST kodu ve daha fazlası...

Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzı, "ALTNY" kodu ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman aracılık edecek.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arz fiyatı pay başına 32 lira olarak belirlenen şirketin 35 milyon 294 bin 118 lira nominal değerdeki payları sermaye artışı kapsamında, 23 milyon 529 bin 412 lira nominal değerdeki payları ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Böylece, şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 69'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1'i de Altınay Grubu çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,9 milyar lira olması bekleniyor.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI

Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.

Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları

Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.

Yüzde 15 İşletme sermayesi.

Yüzde 5 Finansal borç ödemeleri.

Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.







