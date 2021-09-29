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ASYA

Putin: Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti temasta olacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" dedi. Erdoğan da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Putin: Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti temasta olacağız - Son dakika haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok yararlı ve kapsayıcı olduğunu söyledi.

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti.

Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.

"Benim antikorum yüksek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının binin üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım" ifadelerini kullandı.

Putin'in Erdoğan’a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım" dedi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.

Erdoğan ile tokalaşırken Putin, "Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" ifadelerini kullandı.

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