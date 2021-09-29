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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi sona erdi. Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Erdoğan ile Putin baş başa görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. S-400 konusuna değinen Erdoğan, "BMGK'da da malum hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 12.15'te, Soçi Uluslararası Havalimanı'na indi.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi başladı. Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

İki lider görüşme öncesi canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Salgın, bir çok dostları birbirinden ayırdı. Dünyada şu anda Covid'den ölenlerin sayısına baktığımızda 4 milyonu geçmiş durumda. Tabi tüm tedbirleri almamazı rağmen mücadele devam ediyor. Öncelikle benim sizlere teşekkürüm var. Yangın ve felaketlerde verdiğiniz desteklerden dolayı milletim adına teşekkür ediyorum.

TURİZMDE RUS DESTEĞİ

Türkiye-Rusya ilişkileri hakkikatten kendini çok farklı şekilde kendisini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da şu anda gayet iyi durumda. Daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Özellikle turizmde vermiş olduğunuz destek için çok çok teşekkür ediyorum.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Akkuyu'yu ziyaret ettim. İnşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz, yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor. Bunların 10 bini Türk, 3 bini ise Rus. Fakat bunların tamamına yakını da Rusya'da eğitim aldı.

S400 MESELESİ

Bir diğer konuda, savunma sanayiinde birlikte attığımız adımlar. Bunu da ayrıca konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var.

SURİYE HUSUSU

Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Ben bu ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.

"GÖRÜŞMELER SORUNSUZ OLMUYOR AMA UZLAŞIYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" dedi.

Türkiye ile Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir.

KARABAĞ'DA İŞ BİRLİĞİ

Karabağ'da iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur. İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, önemli bir artış da sağladık. Türkiye ile İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum."

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