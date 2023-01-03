Dünya Putin savaşta ölen askerlerin ailelerine beş milyon ruble ödeyecek
AVRUPA

Putin savaşta ölen askerlerin ailelerine beş milyon ruble ödeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine 5 milyon ruble yardım verilmesini öngören kararı imzaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putin savaşta ölen askerlerin ailelerine beş milyon ruble ödeyecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Yasa Bilgi internet sitesinde, Rus askerleri, güvenlik güçleri ve ailelerine yönelik ilave sosyal garantileri içeren Putin'in imzaladığı karar yayımlandı.

  • Karara göre, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" esnasında hayatını kaybeden askerlerin, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafız mensuplarının ailelerine, bir defaya mahsus 5 milyon ruble (yaklaşık 71 bin 500 dolar) ödenecek.

Ayrıca söz konusu kimselere yaralanması, travma ve şok geçirmesi halinde ise 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin 900 dolar) ödeme yapılacak.

İmzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren karar, 24 Şubat 2022'den itibaren hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ve yaralananları kapsayacak.

Ukrayna Rus ordusunun kışlasını vurdu
OYNAT 00:24
Ukrayna Rus ordusunun kışlasını vurdu
Ukrayna, Donetsk'te Rus ordusunun kışla olarak kullandığı bir binayı yılbaşı gecesi füzelerle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın füze saldırısında 63 askerinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna ise 400 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna Rus askeri tesisine füze yağdırdı: 63 asker hayatını kaybetti
DÜNYA
Ukrayna Rus askeri tesisine füze yağdırdı: 63 asker hayatını kaybetti
Ev sahibinin üstünlüğü devam ediyor

Ev sahibinin üstünlüğü devam ediyor

​Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Avrupadaki işim bitti

'Avrupa'daki işim bitti'

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, imza töreninde konuştu.
Diyanet duyurdu: 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri için tarih belli oldu

​TFF tartışılan iki maçın hakem konuşmalarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam müjdesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapsam ve detayları belli oldu.

58 metreyi aştı

58 metreyi aştı

​Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.