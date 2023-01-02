Dünya Ukrayna Rus askeri tesisine füze yağdırdı 63 asker hayatını kaybetti
AVRUPA

Ukrayna Rus askeri tesisine füze yağdırdı: 63 asker hayatını kaybetti

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta gerilim tırmanıyor. Ukrayna, Makiivvka şehrindeki Rus askeri karargahını HIMARS füzeleri ile vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ilk belirlemelere göre 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Rus askeri tesisine füze yağdırdı: 63 asker hayatını kaybetti
Ukrayna/Makiivka

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Rus askerlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Makiyivka bölgesini 6 HIMARS füzesiyle vurduğunu ve saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

Rusya ayrıca 2 füzenin düşürüldüğünü belirtti. Ancak, Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz kesinleştirilmedi.

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu. Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askerleri ABD yapımı HIMARS'larla vuruldu

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Makeyevka yerleşim birimi yakınlarında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geçici konuşlandığı noktalardan birine saldırdığını belirten Konaşenkov, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sisteminden atılan 6 füzeden 2'sinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, "Tahrip gücü yüksek 4 roket başlığının patlaması sonucu geçici konuşlanma noktasının bir bölümünde 63 Rus askeri öldü." ifadesini kullandı.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da operasyonlara devam ettiğini bildiren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla yaptığı saldırılar sonucunda Donetsk bölgesindeki Markovo ve Kramatorsk'ta, Harkiv bölgesinde de Novoosinovo yerleşim biriminde 70'ten fazla Ukrayna ordusuna çalışan yabancı paralı savaşçının öldüğünü, 100'den fazlasının ise yaralandığını aktardı.

Ukrayna 400 Rus askerin hayatını kaybettiğini iddia etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrol ettiği Makeyevka şehrinde kışla olarak kullanılan bir merkeze yapılan saldırı sonucu yaklaşık 400 Rus askerin öldüğü iddia edilmişti.

ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi

  • TANESİ 5,1 MİLYON DOLAR
  • ABD’nin Rus ordusunu yıpratmak için Ukrayna’ya verdiği HIMARS füze sistemleri 50 mil (80 kilometre) menzili ile geniş bir alanda cephedeki askerlere savunma kabiliyeti sağlıyor.
  • Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliği de hassas güdümü. Hedefe atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.

Ukrayna Rus ordusunun kışlasını vurdu
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Ukrayna Rus ordusunun kışlasını vurdu
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