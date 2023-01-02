Ukrayna Rus askeri tesisine füze yağdırdı: 63 asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Rus askerlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Makiyivka bölgesini 6 HIMARS füzesiyle vurduğunu ve saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

Rusya ayrıca 2 füzenin düşürüldüğünü belirtti. Ancak, Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz kesinleştirilmedi.

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu. Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askerleri ABD yapımı HIMARS'larla vuruldu

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Makeyevka yerleşim birimi yakınlarında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geçici konuşlandığı noktalardan birine saldırdığını belirten Konaşenkov, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sisteminden atılan 6 füzeden 2'sinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ifade etti.

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Konaşenkov, "Tahrip gücü yüksek 4 roket başlığının patlaması sonucu geçici konuşlanma noktasının bir bölümünde 63 Rus askeri öldü." ifadesini kullandı.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da operasyonlara devam ettiğini bildiren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla yaptığı saldırılar sonucunda Donetsk bölgesindeki Markovo ve Kramatorsk'ta, Harkiv bölgesinde de Novoosinovo yerleşim biriminde 70'ten fazla Ukrayna ordusuna çalışan yabancı paralı savaşçının öldüğünü, 100'den fazlasının ise yaralandığını aktardı.

Ukrayna 400 Rus askerin hayatını kaybettiğini iddia etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrol ettiği Makeyevka şehrinde kışla olarak kullanılan bir merkeze yapılan saldırı sonucu yaklaşık 400 Rus askerin öldüğü iddia edilmişti.

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ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi

TANESİ 5,1 MİLYON DOLAR

ABD’nin Rus ordusunu yıpratmak için Ukrayna’ya verdiği HIMARS füze sistemleri 50 mil (80 kilometre) menzili ile geniş bir alanda cephedeki askerlere savunma kabiliyeti sağlıyor.

Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliği de hassas güdümü. Hedefe atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.

FOTOĞRAF 22 Rusya Ukrayna Savaşı, Şubat ayından bu yana devam ediyor. Rusya`nın Ukrayna`ya saldırıları da sürüyor. Lviv kentinde Rus saldırıları nedeniyle enerji altyapısı zarar gördü. Lviv şehri karanlığa teslim oldu. Ukrayna'nın Lviv kenti karanlığa teslim oldu Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus saldırıları nedeniyle enerji altyapısının zarar görmesi sonucu şehir karanlığa teslim oldu.

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