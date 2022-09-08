Dünya Putin Türkiyeye övgüler yağdırdı Ankara olmasa tahıl Afrikaya gidemeyecekti
AVRUPA

Putin Türkiye'ye övgüler yağdırdı: Ankara olmasa tahıl Afrika’ya gidemeyecekti

Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl koridoru için yaptığı arabuluculukla küresel gıda krizini önleyen Türkiye’ye övgüler yağdırdı. Putin, “Ukrayna tahılı için her şeyi yaptık. Afrikalı liderlere tahıl konusunda her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile yaptık. Türkiye arabulucu olmasaydı, tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin Türkiyeye övgüler yağdırdı: Ankara olmasa tahıl Afrika’ya gidemeyecekti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin arabulucu ülke olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına değindi. Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, “Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Türkiye ara bulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna’dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, Avrupa ülkelerine gönderilecekti” dedi.

Putin
Putin

AVRUPA KENDİNİ ABD İÇİN FEDA EDİYOR

Putin, Avrupa’nın sahip olduğu değerleri ABD’nin ‘diktatörlüğünü’ korumak için feda ettiğini belirterek, “Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli ‘kurallara’ göre yaşamaya zorlamak için çabalıyor. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar” ifadelerini kullandı. Batı’da seçkinler ile vatandaşların çıkarları arasındaki uçurumun giderek arttığı yorumunu yapan Rus lider, “Böylece Avrupa’da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar ‘Avrupa-Atlantik birliği’ adına Washington’dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD’nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor” diye konuştu.

RUSYA ACI ÇEKECEK SANDILAR

İlkbaharda birçok yabancı şirketin “Rusya’nın zarar göreceğini düşünerek” ülkeden çekildiğini duyurmak için yarıştığını hatırlatan Putin, “Ama şimdi Avrupa’da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de elbette Moskova ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, ABD’nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra Batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi” açıklamasında bulundu.

Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı
OYNAT 01:47
Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklama yaptı. Türk Akımı sayesinde Rus doğal gazının Avrupa'ya sorunsuz bir şekilde sevk edildiğini belirten Putin, 'Avrupalı tüketiciler Rus gazını alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalı' dedi. Ayrıca tahıl koridorunun kurulmasındaki girişimleri nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Vladimir Putin, 'Tüm bunlar sizin kişisel çabanız sayesinde mümkün olabildi' ifadelerini kullandı.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru övgüsü: Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak çok şey yaptı
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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru övgüsü: Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak çok şey yaptı
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