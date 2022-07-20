Dünya Putinden Cumhurbaşkanı Erdoğana tahıl koridoru övgüsü Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak çok şey yaptı
ASYA

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru övgüsü: Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak çok şey yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna tahılının çıkarılması konusunda anlaşmaya varılması için çok şey yaptığını ifade etti. Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekerek bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Putinden Cumhurbaşkanı Erdoğana tahıl koridoru övgüsü: Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak çok şey yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yapılan Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl konusunda yaptığı müzakerenin detaylarını anlatan Putin, Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna tahılının çıkarılması konusunda anlaşmaya varılması için çok şey yaptığını ifade etti.

UKRAYNA TAHILINA KARŞILIK RUS TAHILI HAMLESİ

Kendilerinin bu konuyu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını vurgulayan Putin, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak.” dedi.

50 MİLYON TON TAHIL İHRACATI

ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Putin, “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak.” şeklinde konuştu.

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