Putin'den Greta'ya yanıt: Afrika'daki insanlar İsveç'teki gibi yaşamak istiyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM İklim Zirvesi'nde konuşan 16 yaşındaki Greta Thunberg'in yaptığı açıklamaların kendisini etkilemediğini söyledi. Dünya liderlerini para ve ekonomik büyümeden başka bir şey düşünmemekle suçlayan Greta ile ilgili Putin, "Birileri Greta'ya modern dünyanın nasıl karmaşık ve farklı bir yer olmadığını öğretmemiş. Afrika ve Asya'daki insanların İsveç'teki gibi yaşamak istediğini anlatmamışlar" diye konuştu.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 10:40 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 10:50 Yeni Şafak