Putin'den Greta'ya yanıt: Afrika'daki insanlar İsveç'teki gibi yaşamak istiyor

BM İklim Zirvesi'nde dünyadaki ekonomik krizlere dikkat çeken 16 yaşındaki Greta Thunberg ile ilgili tartışmalar devam ediyor.
Rus lider Putin, Greta'nın BM'deki konuşmasından etkilenmediğini belirterek, "Birileri Greta'ya modern dünyanın nasıl karmaşık ve farklı bir yer olmadığını öğretmemiş" dedi.
Para kazanmak için çocukları kullanıyorlar
Putin, Rusya Enerji Haftası konferansındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
- "Birilerini çocukları ve gençleri çıkarları için kullanması kınanması gereken bir durum. Özellikle birileri bundan para kazanmaya çalışıyorsa, daha kötü. Bunda aynı durum olduğunu söylemiyorum lakin bu konu dikkatlice takip edilmek zorunda. Birileri Greta'ya modern dünyanın nasıl karmaşık ve farklı bir yer olmadığını öğretmemiş. Afrika ve Asya'daki insanların İsveç'teki gibi yaşamak istediğini anlatmamışlar."