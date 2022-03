Skandal harita: Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı Putin'in gizli planı ifşa oldu

Belarus Lideri Alexander Lukaşenko'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yöneklik işgal planını sızdırmış olabileceği belirtiliyor.

Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko Rus birliklerinin hareket ve hedeflerini gösteren bir haritanın önünde görüntülendi.

Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan'ın Twitter'da paylaştığı kısa bir videoda Lukaşenko Ukrayna'nın dört parçaya ayrıldığını gösteren bir haritayı işaret etti. Giczan buna "gerçek bir istila haritasına benzeyen şey" adını verdi.

Lukaşenko ve Putin.

SIRADA MOLDOVA'MI VAR?

Harita Ukrayna saldırılarındaki gidişatla uyumlu olsa da henüz gerçekleşmemiş olan saldırıların detayı da dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi liman kenti Odessa'dan Moldova'ya işaret ediyor gibi görünüyor ve Rusya'nın Ukrayna'nın komşusuna asker göndermeyi planladığını gösteriyor.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022

Ukrayna'yı dört bölüme ayırarak gösteren işgal haritası, Ukrayna ordusunun komuta bölgeleriyle uyumlu ve Belarus'tan,Ukrayna'nın doğu sınırı boyunca hedefteki noktaları gösteriyor.

'BECERİKSİZ LUKAŞENKO'

Lukaşenko'nun ajanslara düşen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Batı medyası haberi, 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' , 'Sırada Moldova mı var' gibi başlıklarla duyurdu. AB'nin söz konusu harita ile ilgili Moldova'yı koruma altına alıp almayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak...

