Dünya Skandal harita Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı Putinin gizli planı ifşa oldu
AVRUPA

Skandal harita: Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı Putin'in gizli planı ifşa oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın müttefiki Belarus lideri Lukaşenko'nun kırdığı potla gizli planları deşifre ettiği söyleniyor. Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko Rus birliklerinin hareket ve hedeflerini gösteren bir haritanın önünde görüntülendi. Harita'da Ukrayna'dan sonra Moldova'nın da işaretli olduğu gözüküyor. Öte yandan Batı medyası haberi, 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' , 'Sırada Moldova mı var' gibi başlıklarla duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Putinin gizli planı ne? Skandal harita: Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı Putinin gizli planı ifşa oldu, Ukraynadan sonra sırada hangi ülke var? Ukraynadan sonra sırada Moldova mı var?
Lukaşenko ve Putin

Belarus Lideri Alexander Lukaşenko'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yöneklik işgal planını sızdırmış olabileceği belirtiliyor.

Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko Rus birliklerinin hareket ve hedeflerini gösteren bir haritanın önünde görüntülendi.

Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan'ın Twitter'da paylaştığı kısa bir videoda Lukaşenko Ukrayna'nın dört parçaya ayrıldığını gösteren bir haritayı işaret etti. Giczan buna "gerçek bir istila haritasına benzeyen şey" adını verdi.

Lukaşenko ve Putin.
Lukaşenko ve Putin.

SIRADA MOLDOVA'MI VAR?

Harita Ukrayna saldırılarındaki gidişatla uyumlu olsa da henüz gerçekleşmemiş olan saldırıların detayı da dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi liman kenti Odessa'dan Moldova'ya işaret ediyor gibi görünüyor ve Rusya'nın Ukrayna'nın komşusuna asker göndermeyi planladığını gösteriyor.

Ukrayna'yı dört bölüme ayırarak gösteren işgal haritası, Ukrayna ordusunun komuta bölgeleriyle uyumlu ve Belarus'tan,Ukrayna'nın doğu sınırı boyunca hedefteki noktaları gösteriyor.

'BECERİKSİZ LUKAŞENKO'

Lukaşenko'nun ajanslara düşen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Batı medyası haberi, 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' , 'Sırada Moldova mı var' gibi başlıklarla duyurdu. AB'nin söz konusu harita ile ilgili Moldova'yı koruma altına alıp almayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak...

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