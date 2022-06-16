Dünya Putinin Suriye temsilcisinden Türkiyenin olası harekatından endişeliyiz çıkışı Ayrılıkçıları harekete geçirir
ORTADOĞU

Putin'in Suriye temsilcisinden 'Türkiye'nin olası harekatından endişeliyiz' çıkışı: 'Ayrılıkçıları' harekete geçirir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonlarına ilişkin 'Endişeliyiz' açıklaması yaptı. Türkiye sınırları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınadıklarını söyleyen Lavrentyev, "Operasyon 'ayrılıkçı grupları' harekete geçirir, sorunlar başka yolla çözülmeli." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putinin Suriye temsilcisinden Türkiyenin olası harekatından endişeliyiz çıkışı: Ayrılıkçıları harekete geçirir
Aleksandr Lavrentyev

Lavrentyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin genel oturumu sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik açıkladığı askeri operasyon niyetini değerlendiren Lavrentyev, "Bildiğimiz gibi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenleme kararı henüz ilan edilmedi." dedi.

"GERİLİMİN ARTMASINI NE RUSYA NE IRAK NE DE İRAN İSTER"

Lavrentyev, "Biz Türk dostlarımıza söz konusu operasyonun, Suriye'nin kuzeyinde gerilimin artmasına ve ayrılıkçı grupların harekete geçmesine yol açabileceğini ifade ettik ki bunu ne Rusya, ne Irak ve İran ister. Bu nedenle var olan sorunları çözmek için başka yolların olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya olarak Türkiye sınırları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınadıklarını belirten Lavrentyev, "Bu konuda tüm taraflarla çalışmaların yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kuzeydoğudaki Kürt grupların Türkiye'ye ve Suriyelilere yönelik saldırılarının ele alınması gerekir." diye konuştu.

Almanya'da tüketici ve sanayicilere 'tasarruf' çağrısı: Doğal gazı az kullanın
EKONOMİ
Almanya'da tüketici ve sanayicilere 'tasarruf' çağrısı: Doğal gazı az kullanın

"SORUNU SURİYE HÜKÜMETİ ÇÖZER"

Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD etkisinin büyük olduğuna işaret ederek, "Açıkça söylemek gerekirse, askeri operasyon şu anda var olan tüm sorunları çözmeyecektir. Yani, burada Türkiye’nin milli güvenlik sorununu tamamen ortadan kaldırmayacağından bahsediyorum. Bana göre, bu sorun ancak Suriye hükümet güçlerinin sınıra yakın bölgelerinde tam kontrolü ele almasıyla çözülebilir, bunu henüz görmedik. Orada halen Kürt unsurlar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜLTECİLER ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"

Ayrıca Suriye'deki insani durum kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sınır ötesi yardım hususuna ilişkin 2585 sayılı kararına değinen Lavrentyev, "Elimizdeki verilere göre, Suriyeli mültecilerin çoğu ülkelerine dönmek istiyor. Onlar Suriye'de güvenlik alanında iyileşmenin olduğunu görüyor. Ancak Suriye'nin yeniden inşası konusunda uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç var. Bu alanda BM'nin 2585 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana bir yıl geçti ama Batı ülkeleri vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi ve bizimle hiç temas etmedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Mümbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız' şeklinde konuştu.

Yargıtay yanlışa dur dedi

Yargıtay yanlışa 'dur' dedi

Karısını elektrik vererek öldüren cani hakkında karar.
YKS tedbirleri duyuruldu

YKS tedbirleri duyuruldu

​Kamu binalarının çevresine park etmek yasak olacak.
İsveçten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.