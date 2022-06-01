Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de planlanan yeni harekatı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yeni bir müjde daha verdi.
Erdoğan, Güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçtiklerini söyledi.
"Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"
Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.