Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Suriyeye yeni operasyon mesajı Yeni bir safhaya geçiyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini vurgulayarak, Suriye'ye yeni harekat mesajı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Suriyeye yeni operasyon mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de planlanan yeni harekatı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yeni bir müjde daha verdi.

Erdoğan, Güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçtiklerini söyledi.

"Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"

Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Mümbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız' şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tarihten hiç ders almıyor musun?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tarihten hiç ders almıyor musun?
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Türkiye politikasına tepki göstererek 'Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile görüşme yapmayacağız. İki de bir uçaklarını kaldırıp bize gösteri yapıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkmayın' şeklinde konuştu.

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"Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aklınca Kandil'e selam çakıyor
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aklınca Kandil'e selam çakıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'la ilgili açıklamalarına tepki göstererek, 'Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak, aklınca Kandil'e selam çakıyor. Depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun sen Bay Kemal? Acaba sen ondan sonra kaç kere Van'a gittin? Kaç kere Erciş'e gittin? Haritadaki yerini bile gösteremez' ifadelerini kullandı.


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Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok
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