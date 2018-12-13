Dünya Rahibi leopar yedi Hükümet ailesine 16 bin dolar ödeyecek
ASYA

Rahibi leopar yedi: Hükümet ailesine 16 bin dolar ödeyecek

Hindistan'da ıssız bir ağaç altında meditasyon yapan Budist rahip, leoparın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Hükümet yetkilileri, rahibin ailesine 1.2 milyon rupi (16,762 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Diğer
Rahul Walke
Rahul Walke

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir Budist rahibin, ormanda ağaç altında meditasyon yaparken leopar saldırısı sonucu öldüğü açıklandı.

Polis yetkilileri, Tadoba ormanında kaplanların koruma alanında bulunan tapınaktaki diğer rahiplerin yemek götürmeye gittikleri Rahul Walke'yi saldırıya uğrarken gördüklerini açıkladı.

Yardım istemeye giden rahiplerin döndüklerinde Walke'nin cesediyle karşılaştıkları belirtildi.

Walke'nin bölgenin tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen ormanın içinde ıssız bir yer bulmak için tapınaktan çok uzaklaştığı söyleniyor.

Rahibin ailesine tazminat ödenecek

Olaydan sonra leoparın yakalanması için tuzaklar kurulduğu açıklandı.

Eyalet hükümeti yetkilileri, Walke'nin ailesine 1.2 milyon rupi (16,762 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Tadoba koruma alanında 88 kaplanın bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgede, leoparlar, tembel ayılar, sırtlanlar ve bal porsuklarının da yaşadığı belirtiliyor.

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