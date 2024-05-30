LGS ve YKS gibi önemli sınavlar yaklaştıkça, birçok öğrencide sınav kaygısı artmaktadır. Bu durum, öğrencilerin performanslarını olumsuz etkileyebilecek kadar yoğun olabilir. Ancak, sınav kaygısı ile başa çıkmak ve sınavda en iyi performansı sergilemek için yapabilecekleri birçok şey var. Sınav kaygısı her öğrenciyi etkileyebilen normal bir durumdur. Bu önerileri uygulayarak sınav kaygısı ile başa çıkabilir ve sınavda en iyi performansınızı sergileyebilirsiniz. Peki sınav kaygısının üstesinden nasıl gelinir? İşte sınav kaygısı azaltma teknikleri.