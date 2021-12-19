Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 121'e yükseldi

Sky News'in haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükselirken, 13 kişi de yaralandı.

Filipinler'in merkezinde yer alan ve afetten en fazla etkilenen kenti Bohol'da ölü sayısı 72'ye çıkarken 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.



Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.

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Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.







Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.



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FOTOĞRAF 7 Filipinler'de 'Odetta' olarak adlandırılan Rai Tayfunu, on binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Ülkenin Kuzey Mindanao bölgesinde yer alan Cagayan de Oro kentinde bir aylık bebek, Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Görüntülerde, leğene koyulmuş bebeğin, göğüs hizasına gelen sel sularında sahil güvenlik ekipleri tarafından götürüldüğü anlar yer aldı. Ülke genelinde tayfun nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Filipinler medyası, 60 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ülke genelinde, 71 kent ve kasabada yer yer elektrik kesintilerinin de yaşandığı aktarıldı. Tayfun nedeniyle rüzgar hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı belirtildi. Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 205 tahliye merkezinin kurulduğunu açıkladı. Öte yandan, ülkenin birçok bölgesinde tayfun nedeniyle maddi hasar medyana geldi. Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek leğende kurtarıldı Filipinler'de etkili olan Rai Tayfunu, on binlerce insanın tahliye edilmesine ve ülkenin 12 ayrı bölgesinde maddi hasara yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, Filipinler Sahil Güvenlik ekiplerinin bir aylık bebeği kurtarma anları ise anbean kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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