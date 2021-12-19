Dünya Rai Tayfununun vurduğu Filipinlerde ölü sayısı 121e yükseldi
ASYA

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 121'e yükseldi

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 121'e çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rai Tayfununun vurduğu Filipinlerde ölü sayısı 121e yükseldi
Ölü sayısı 121'e çıktı

Sky News'in haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükselirken, 13 kişi de yaralandı.

Filipinler'in merkezinde yer alan ve afetten en fazla etkilenen kenti Bohol'da ölü sayısı 72'ye çıkarken 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.


Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.


Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek leğende kurtarıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Filipinler'de 'Odetta' olarak adlandırılan Rai Tayfunu, on binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
Title
Ülkenin Kuzey Mindanao bölgesinde yer alan Cagayan de Oro kentinde bir aylık bebek, Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Title
Görüntülerde, leğene koyulmuş bebeğin, göğüs hizasına gelen sel sularında sahil güvenlik ekipleri tarafından götürüldüğü anlar yer aldı. Ülke genelinde tayfun nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Title
Filipinler medyası, 60 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ülke genelinde, 71 kent ve kasabada yer yer elektrik kesintilerinin de yaşandığı aktarıldı.
Title
Tayfun nedeniyle rüzgar hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı belirtildi. Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 205 tahliye merkezinin kurulduğunu açıkladı.
Title
Öte yandan, ülkenin birçok bölgesinde tayfun nedeniyle maddi hasar medyana geldi.
Title
Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek leğende kurtarıldı
Filipinler'de etkili olan Rai Tayfunu, on binlerce insanın tahliye edilmesine ve ülkenin 12 ayrı bölgesinde maddi hasara yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, Filipinler Sahil Güvenlik ekiplerinin bir aylık bebeği kurtarma anları ise anbean kameralara yansıdı.

Filipinler'de Rai Tayfunu: Su bel seviyesi aştı
FOTOĞRAF 9
Title
Filipinler’de hava durumu bürosu PAGASA’ya göre Rai Tayfunu, TSİ 08.30’da ülkenin doğusu kıyısında, Siargao Adası’nda karaya çıktı. Ülkede \"Odette\" olarak bilinen tayfun, şiddetli yağışın ardından sel getirdi. Yerleşim yerlerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı bölgelerde su seviyesi kurtarma ekiplerinin beline kadar ulaştı. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, havayolları şirketleri de onlarca uçuşu iptal etti. Ulaşım yetkililerinin ülkenin orta ve güney kesiminde deniz ve kara seyahatini durdurmasıyla binlerce kişi de limanlarda mahsur kaldı.
Title
Tayfunun ülkenin orta ve güney bölgelerine ulaşması ve ülkenin en büyük adalarından biri olan Mindanao’nun kuzey ucunda yer alan Surigao’da büyük yıkıma yol açması bekleniyor. Filipin medyasına göre Surigao’da Çarşamba akşamından itibaren 2 bin 600’den fazla kişi tahliye edildi. Rai’nin ülkenin adalar grubundan Visayas’ı da etkisi altına alması bekleniyor. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumuna göre Doğu Visayas’ta 45 binden fazla kişi, evlerinden tahliye edilerek barınma merkezlerine yerleştirildi.
Title
Filipinler’de yılda yaklaşık 20 tropik fırtına görülürken, sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Filipinler'de Rai Tayfunu: Su bel seviyesi aştı
Filipinler'de karaya ulaşan Rai Tayfunu, şiddetli yağış getirdi. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, havayolları şirketleri de onlarca uçuşu iptal etti.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

24 ilçede okullar tatil edildi.
Ölü sayısı 121e çıktı

Ölü sayısı 121'e çıktı

​Rai Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor
Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz

'Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu.

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması.

TOGG ile ilgili önemli detay.

​'Yapamazsın' diyenlere inat kendi işinin patronu oldu.

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan sevindiren TURKOVAC açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.