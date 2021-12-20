Dünya Rai Tayfununun vurduğu Filipinlerde ölü sayısı 375e yükseldi
ASYA

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 375'e çıktığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rai Tayfununun vurduğu Filipinlerde ölü sayısı 375e yükseldi
Filipinler’de Rai Tayfunu’nun bilançosu ağırlaşıyor

Polis yetkilileri, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 375’e yükseldiğini aktaran yetkililer, kayıp 56 kişinin ise arandığını kaydetti.

Yetkililer, can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.

Afetten yaklaşık 780 bin kişi etkilenirken, bunlardan 400 bini de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına, "acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları" talimatını vermişti.

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

Öte yandan "ülkeyi vuran en ölümcül tayfun" olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Günlük 500 lira kazandırıyor

Günlük 500 lira kazandırıyor

​Eskiden bahçelere çit olarak dikiliyordu...
Şanlıurfada ele geçirildi

Şanlıurfa'da ele geçirildi

İki milyon dolara satacaklardı.
Bu illerde yarın okullar tatil edildi

​AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurdu.

​Kabine toplantısı sonrası 2 bakan ile bir araya gelecek.

​Usta oyuncu Sezai Aydın vefat etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.