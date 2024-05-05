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Robert De Niro'dan 'Filistin yanlısı protestoculara bağırdı' iddialarına cevap: Diziden bir sahneydi

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro'nun geçtiğimiz günlerde Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı video, İsrail'e destek görüntüleri olarak yayılınca sosyal medyada tepki çekmişti. Robert De Niro, görüntünün dizi provasından olduğunu açıklarken, İsrail yanlısı hesaplar videoyu hızla sildi.

17:06 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 17:08 - 5/05/2024 Pazar
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Hollywood aktörü Robert De Niro
Hollywood aktörü Robert De Niro

Hollywood'un aktörlerinden Robert De Niro'nun Filistinli protestoculara bağırdığı iddia edildi. Bir grup protestocuya bağırdığı görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda, De Niro'nun; "Bu bir film değil! Bu bir film değil! Barikatın arkasına geçin. Saçma sapan konuşmayı mı seviyorsunuz? O zaman eve gitmek zorundasınız” dediği görülüyordu.


İsrail yanlısı bazı sosyal medya hesapları, videoyu, Robert De Niro'nun İsrail'in yanında yer aldığını ve hiç protestocu görünmeye videoda Filistin yanlısı protestoculara karşı çıktığını öne süren altyazılarla paylaşmaya başladı.


'Zero Day' dizisinden bir sahneydi"

Robert De Niro, sözcüsü aracılığıyla iddiaları yalanladı. Açıklamada videonun, sosyal medya kullanıcıları tarafından bağlam dışına çıkarıldığı ve oyuncunun New York'ta çekmekte olduğu yeni bir TV dizisinin senaryosundan replikleri doğrudan seslendirdiği belirtildi. Oyuncunun sözcüsü Stan Rosenfield; "Gördüğünüz şey, Robert De Niro'nun senaryoda yazılan satırları okuduğu 'Zero Day' dizisinden bir sahneydi" dedi.


Dizinin yayınlanacağı dijital platformun sözcüsü de söz konusu videonun 'Zero Day' dizisi için "yerinde bir prova sırasında" çekildiğini söyledi.

Video hızla silindi

Siyasi bir komployu konu alan gerilim türündeki mini dizi, Hollywood grevi nedeniyle ertelenmişti. Şu anda yapım aşamasında olan dizinin provasından yansıyan video, çok sayıda İsrail yanlısı hesap ve fenomen tarafından hızla paylaşılsa da gerçek olmadığı anlaşılınca birçok kullanıcı tarafından hızla silindi.


Video, İsrail gazetesi Haaretz tarafından da "Robert De Niro'nun New York'ta Filistin yanlısı protestocularla yüzleşmesini izleyin" başlığıyla paylaşıldı, ancak video daha sonra Google'dan da kaldırıldı.




#Robert De Niro
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#İsrail
#ABD
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