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New York Times Türkiye'nin kararını analiz etti: İsrail izole ediliyor

Türkiye'nin terör devleti İsrail ile ticareti tamamen durdurma kararı ABD'de geniş yankı uyandırdı. Hem Tel Aviv üzerinde artan baskıya hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekildi.

10:58 - 5/05/2024 Pazar
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Türkiye, abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ile ticari ilişkileri durdurdu.


İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat işlemlerine, tüm ürünleri kapsayacak şekilde son verildi.


Gelişmeyi okurlarına aktaran New York Times gazetesi, Gazze meselesi nedeniyle İsrail üzerindeki baskının yeni bir boyut kazandığını yazdı.


Bağlar kesildi: İzolasyon artıyor


"Türkiye ticari bağları kesti" ifadesine yer verilerek, İsrail ile ilgili izolasyonun arttığı kaydedildi.


Ankara'nın, Gazze'de "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile ticarete devam etmeyeceğini söylediği belirtilerek, bu kararın bazı ülkelerin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.


İsrail'e küresel baskı


Haberde, Türkiye'nin kararına ilişkin şöyle denildi:


İsrail'e yönelik en son uluslararası ambargo ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi yönünde artan küresel baskıya dikkat çeken bir yaptırım.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödeyecekler


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarına tepki gösterdiği de hatırlatıldı.


Nisan ayında Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşen Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:


İsrail, Filistinlilere yaptığı zulmün bedelini bir gün mutlaka ödeyecek.


Uluslararası ambargo


İsrail'in Gazze'deki yıkıcı askeri saldırısının uluslararası izolasyona neden olduğu, bazı ülkelerin ilişkilerin seviyesini düşürürken bazılarının da tamamen kestiği notu paylaşıldı.




#İsrail
#Türkiye
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#New York Times
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