New York Times Türkiye'nin kararını analiz etti: İsrail izole ediliyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Remle cezaevi hastanesinde Filistinlilerin tıbbi ihmal, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi. Açıklamada, "(Filistinliler) Tıbbi suça, işkenceye ve istismara maruz kalıyorlar. Allah'tan rahmet beklemekten başka çareleri yok. Ya kaderlerinin bir tecellisi olarak hayatta kalacaklar ya da (İsrail) işgalin mağdurları ve suçları listesine dahil olacaklar." ifadelerine yer verildi.