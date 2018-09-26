Dünya Ruanda Cumhurbaşkanından Erdoğana destek
AMERİKA

Ruanda Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a destek

BM'nin şu anki küresel yönetim yapısının sürdürülemez olduğunu dile getiren Ruanda Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Başkanı Paul Kagame, "Çoğunluğu bağlayan kaideler, küçük bir azınlık tarafından belirleniyor. Herkese eşit şekilde uymayan standartlar evrensel değildir. Sistemin temelindeki bu adaletsizliği gidermek, çok katmanlı bir iş birliğini yeniden canlandıracak ve uluslararası kuruluşların meşruiyetini yeniden sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ruanda Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Başkanı Paul Kagame
Ruanda Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Başkanı Paul Kagame

Ruanda Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği (AU) Başkanı Paul Kagame, Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ilişkin, "Şu anki küresel yönetim yapısının iki katmanlı hali sürdürülemez. Çoğunluğu bağlayan kaideler, küçük bir azınlık tarafından belirleniyor." dedi.

Kagame, ABD'nin New York kentinde devam eden BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, kendisinden önce kurula hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısına destek verdi.

"Amaç BM'yi tüm insanları alakadar hissettirecek hale getirmek"

Afrika Birliğinin BM'deki pozisyonunun diğer bölgesel kuruluşların olduğu gibi ağırlığı ve statüsüne göre olması gerektiğini belirten Kagame, bu yılki görüşmelerin ana temasının "BM'yi tüm insanları alakadar hissettirecek hale getirmek" olduğunu hatırlattı.

BM'nin tüm insanlığı temsiliyetinin gerçek anlamda çok katmanlılık sağlanarak gerçekleşebileceğini dile getiren Kagame, şunları kaydetti:

Şu anki küresel yönetim yapısının iki katmanlı hali sürdürülemez. Çoğunluğu bağlayan kaideler, küçük bir azınlık tarafından belirleniyor. Herkese eşit şekilde uymayan standartlar evrensel değildir. Sistemin temelindeki bu adaletsizliği gidermek, çok katmanlı bir iş birliğini yeniden canlandıracak ve uluslararası kuruluşların meşruiyetini yeniden sağlayacaktır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da konuşmasında, Afrika'nın BM'de daha geniş temsiliyet istediğini söyledi.

"Afrika halkları, BM'den seslerinin daha iyi duyulmasını talep ediyor." ifadesini kullanan Kabila, Afrika ülkelerinin 15 yıldır, kıta olarak BM Güvenlik Konseyinde daimi üye olmayı istediğini hatırlattı. Kabila, ayrıca ülkede 20 yıldır görev yapan BM barış gücü MONUSCO askerlerinin çekilmesini istedi.

REKLAM

ABD bunun acısını çekecek
GÜNDEM
ABD bunun acısını çekecek

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.