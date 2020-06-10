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Dünya Ruhani ABD yaptırımları nedeniyle İranın geliri her yıl 50 milyar dolar azaldı
AMERİKA

Ruhani: ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın geliri her yıl 50 milyar dolar azaldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'ın gelirlerinde her yıl 50 milyar dolarlık düşüş olduğunu söyledi. Ruhani, "Dünyadaki tüm devletler bu şartlar altında diz çökerdi biz zor koşullarda olmamıza rağmen tahammül ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ABD yaptırımlarının yol açtığı ekonomik zararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da 4 aydır aynı anda hem ABD yaptırımları hem de Kovid-19'a karşı mücadele verdiklerini ve halkın yaşamı üzerinde büyük bir baskı oluştuğunu dile getiren Ruhani, "ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın geliri her yıl 50 milyar dolar azaldı. Bunun telafi edilmesi de çok zordur. Olağanüstü baskılar altında olsak da bu yılki bütçemiz 570 trilyon tümendi. Bu rakam geçen yıl 448 trilyon tümendi. 50 milyar dolar yani 870 trilyon tümen, geçen yılki bütçenin yaklaşık iki katıdır." dedi.

BAŞKA ÜLKELER BU ŞARTLAR ALTINDA DİZ ÇÖKERDİ

Ruhani, "Dünyadaki tüm devletler bu şartlar altında diz çökerdi biz zor koşullarda olmamıza rağmen tahammül ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEST SAYISI ARTINCA TANI FAZLA OLUYOR"

Normalleşme adımlarının ardından daha dikkatli davranarak virüsün tehlikelerine karşı mücadele edebileceklerini ve bazı yasakları halkın tedbirlere bağlı kalmaları şartıyla kaldırdıklarını hatırlatan Ruhani, "Bazı vakitlerde yoğunluğun fazla olduğu metro ve otobüslerde maske kullanılmazsa sorunlarla karşı karşıya kalırız. Otobüs ve metrolarda sağlık tedbirleri önemlidir." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, salgının başından itibaren birkaç eyalet dışında virüsü kontrol etme seviyesine geldiklerini ve kırmızı bölgelerin durumunun iyileşmesi için de daha fazla çaba göstereceklerini belirterek, şunları söyledi:

  • "Son haftalarda vakalarda yaşanan artış, test sayısının yükselmesiyle ilgilidir. Test sayısı artınca tanı da fazla oluyor. Bunun olumsuz bir yanı yok, halkımız endişelenmesin. Vakaları hastanelere yatırmadan önce teşhis ediyoruz ve tedavileri de ayaküstü gerçekleşiyor."

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İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.


Ruhani, Kovid-19'a karşı güvenilir bir aşı bulunana kadar insanların yaşam tarzını değiştirmelerinin en iyi çözüm olduğunu söyledi.

  • İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye yükseldiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından açıkladığı İran'a yönelik yaptırımlar 7 Ağustos ve 5 Kasım 2018'de iki aşamayla devreye girmişti.

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