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Dünya Rusya ateşkesi çöpe atıyor Bölgeye asker yığmaya başladılar
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Rusya ateşkesi çöpe atıyor: Bölgeye asker yığmaya başladılar

Libya’da mevzi kaybeden Rusya, Suriye’de yine sivilleri öldürmeye başladı. Bölgede ateşkes İdlib’e yönelik bombardımanla büyük tehlikeye girdi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’de muhaliflerin son kalesi İdlib’de tansiyon yeniden yükseliyor. Libya’da mevzi kaybeden Rusya, rejim ve İranlı terör gruplarıyla birlikte yeni bir çatışmanın sinyallerini verdi. 6 Mart’ta başlayan ateşkes önceki gün Rusya’nın ağır bombardımanıyla bitme noktasına geldi. Rus savaş jetleri el-Gab ovasındaki Manara, M4 karayolu güneyinde bulunan Cebel Zaviye’deki Muvezzere, Kefer Uveyd ve Fatıri köylerini vurdu. Rejim ve İranlı teröristler ise 11 ayrı köyü karadan hedef aldı. Saldırılarda 4 sivil öldü, 12’si yaralandı. Patlamalar sonrası Cebal Zaviye’den sadece bir günde 6 bine yakın insan Türkiye sınırına doğru göç etti.

ASKER YIĞIYORLAR

Suriye’deki askeri hareketlilik bununla sınırlı değil. Rusya, Esed rejimi ve İran’a bağlı terörist gruplarla birlikte uzun süredir Cebel Zaviye-Serakib civarına ciddi şekilde askeri yığınak yapıyor. Cebel Zaviye’ye yüzlerce rejim askeri ve Rus birlikleri sevk edilirken Serakib cephesine ise İran’a bağlı gruplar gönderildi.

SİHA’YA KARŞI MİG Mİ?

  • Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye’den ağır darbeler yiyen Esed rejimi, SİHA’lara ve hava savunma sistemlerine karşı önlem almaya çalışıyor. Bu kapsamda rejimin 10 gün önce Rusya’dan hava muharebe ve savunmada kullanılmak üzere MİG29 tipi uçak aldığı belirtiliyor. TSK ise son 10 gün içinde bölgeye büyük sevkiyat yaptı. Birçok bölgede yeni gözlem noktaları oluşturuldu. Ayrıca hava savunma sistemleri güçlendirildi. İdlib ve civarındaki silahlı muhalif gruplar da olası bir Rus, rejim ve İran saldırısına karşı hazırlığı üst seviyeye çıkardı. HTŞ ve diğer grupların Cebel Zaviye başta olmak üzere kendi kontrol ettikleri bölgelerde yakın bir zamanda çatışma çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor.

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