Dünya Ruhani ile görüşmeyi planlamıyorum
AMERİKA

'Ruhani ile görüşmeyi planlamıyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi planlamadığını söyledi. Ruhani ise, "Trump ile görüşmek için şartlar yeterince olgun değil" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Donald Trump.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi planlamadığını açıkladı.

Trump, Twitter hesabında "Taleplere rağmen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Gelecekte bir gün olabilir. Eminim kesinlikle sevimli bir adamdır!" paylaşımını yaptı.

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde Ruhani ile görüşmek istediğini belirtmişti.

Pompeo, Amerikan TV kanalı NBC'de katıldığı programda, "Başkan Trump, her an biriyle görüşmekten mutluluk duyar ve bu konuda oldukça açık." ifadesini kullanmış ancak görüşme talebinin Ruhani tarafından gelmesi gerektiğini savunmuştu.

Ruhani: Trump'la görüşmek için şartlar olgun değil

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme planının olmadığını belirtti.

ABD'nin ülkesine sadece tehdit savurup yaptırım uyguladığını söyleyen İranlı lider, olası bir görüşme için şartların elverişli olmadığını ifade etti.

Ruhani, Washington'ı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek diplomasiye sırtını dönmekle ve İran'a düşmanca tavır almakla suçladı.

Mevcut tavrın, sorunların üstesinden gelmek için gerekli olan iradenin olmadığına işaret ettiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle konuştu:

Eğer biri diyalog kurmadan ve ilişkileri iyileştirmeden yanaysa, söz konusu taraf tüm yetkilerini bir başka devletin aleyhine kullanmaz, yaptırım uygulamaz veya tehdit etmez

Washington, rafa kaldırılan yaptırımları nükleer anlaşmadan çekildikten sonra tekrar devreye sokma kararı almış, Trump Tahran'ı petrol ihracatını sıfıra çekmekle tehdit etmişti.

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