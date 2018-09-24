Dünya ABD Esedi zorla iktidardan göndermeyecek
AMERİKA

ABD Esed'i zorla iktidardan göndermeyecek

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Esed'in geleceğiyle ilgili bir soruyu cevaplarken ''Şimdilik iktidarda kalacak. ABD kesinlikle hiçbir şekilde onu zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley.
​ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley.

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Beşşar Esed'ın geleceğiyle ilgili bir soruyu cevaplarken ''Şimdilik iktidarda kalacak. ABD kesinlikle hiçbir şekilde onu zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak'' dedi.

CBS News'un programına konuk olan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, İran, Suriye, Kuzey Kore, Çin ve Rusya ile ilgili soruları cevapladı.

'Suriye halkının kalmasına izin vermesine imkan yok'

''2017'de 'Rejim değişikliği, Suriye'de gerçekleşeceğini düşündüğümüz bir şey' demiştiniz'' hatırlatması yapan sunucu, ABD'nin BM Temsilcisi'ne ''7 yıllık savaşta Esed'in başına iktidarını konsolide etmekten başka bir şey gelmedi. Oldukça uzun zaman iktidarda kalacağını kabul etmenin vakti gelmedi mi'' sorusunu yöneltti.

  • Haley ise ''Esed'ın iktidarda olduğu bir Suriye hayal etmek zor. Bence şimdilik iktidarda kalacak. ABD kesinlikle hiçbir şekilde onu zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak. Ama onun kalacağını da düşünmüyoruz'' yanıtı vererek şöyle devam etti;

''Suriye halkının onun kalmasına izin vermesine imkan yok. İranlıların, Rusların, başka birilerinin onun kalmasının iyi bir şey olduğunu düşünmesine imkan yok. Dolayısıyla bence gitmesi sadece zaman meselesi.''

'İdlib mutabakatının uygulanıp uygulanmadığına bakacağız'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile Rusya'nın olası İdlib operasyonunun vahim sonuçları olacağı uyarısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in silahsız bölge anlaşmasına varmasının Trump açısından zafer olup olmadığı sorusu üzerine Haley şunları söyledi;

''Bence doğru yönde bir hareketti. Gerçekten uygulandığını görene dek zafer sayamayız. Bizim amacımız öncelikle İdlib'de kimyasal silah kullanılmamasıydı ama aynı zamanda askeri operasyon yapılmamasıydı da. İdlib'e herhangi bir saldırıda sorumluluk ve temkinlilik üstlenilmesi meselesini ABD çok ciddiye alıyor. Erdoğan ile Putin'in bir araya gelip ateşkes kararı verdi. Buna uyulup uyulmayacağını görmemiz lazım. Bunu 15 Ekim'de öğreneceğiz ve tüm dünya da izliyor olacak.''

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