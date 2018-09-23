Dünya Ruhani Trumpın akibeti de Saddam gibi olacak
AMERİKA

Ruhani: Trump'ın akibeti de Saddam gibi olacak

İran-Irak savaşının 38. yıldönümü nedeniyle düzenlenen askeri törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi anlaşmayı bozan ABD Başkanı Donald Trump’ın Saddam’ın başına gelenleri yaşayacağını öne sürdü.

Haber Merkezi Diğer
İran CumhurbaşkNI Hasan Ruhani
İran CumhurbaşkNI Hasan Ruhani

İran’ın başkenti Tahran’daki askeri törende Ahvaz’daan saldırı haberi gelmeden önce konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 38 yıl aradan sonra Saddam’ı savaşa teşvik eden tarafla bir kez daha karşı karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

‘AMERİKAN TARAFI BİR CÜMLE İÇİN 17 GÜNÜMÜZÜ ALMIŞTI’

Nükleer anlaşma uğruna İran’la 5+1 ülkeleri arasında çok emek verilen müzakere sürecinden ”ABD, İran halkına 12 yıl baskı ve yaptırım uyguladıktan sonra, müzakere masasına oturdu; bir cümle için masanın etrafındakileri 17 gün boyunca oyaladı” diye söz eden Ruhani, sonunda 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın bölgenin ve dünyanın çıkarına hizmet ettiğini belirtti.

’38 YIL ÖNCEKİ SAVAŞ TEKRAR BAŞLADI’

  • Ruhani şöyle devam etti:
  • Ancak Saddam’ın hikayesi burada da tekrarlandı ve 38 yıl önceki savaş tekrar başladı. Fakat o zaman ABD’yle çalışan bir devletin savaşıydı, bugün ise vekalet savaşı yok artık. ABD bizzat İran halkının karşısında duruyor.
  • Trump’ın da Saddam gibi anlaşmayı bozduğunu vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, Saddam’ın başına gelen akıbetin Trump yönetiminin de başına geleceğini öne sürdü.

8 YILLIK SAVAŞTA İRAN ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VERDİ

20. yüzyılın en önemli olayları arasında kayda geçen Irak-İran savaşı 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 yılları arasında 8 yıl sürmüştü.

İran’da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 1979 yılında gerçekleşen devrimin ardından ABD’nin kışkırtması ve her türlü askeri desteğiyle Saddam Hüseyin harekete geçmişti. Irak lideri Şah Pehlevi döneminde bazı anlaşmalarla yatıştırılan Şattülarap su yolu anlaşmazlığını gerekçe göstererek Tahran’a savaş ilan etmişti.

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