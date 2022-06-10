Rus birliklerinin 1950'lerde ürettikleri mühimmatla havaya uçtuğu iddia edildi

Kherson'da Ukrayna'nın yanında savaşan Kanadalı bir gönüllü gördüğü olayı Twitter'da paylaştı ve şöyle yazdı:
"Kherson bölgesinde Ruslar, 1950'lerde yapılan anti-tank mayınlarıyla mevzilerini güçlendiriyor. Sonuç olarak, Rus birliklerin söz konusu mayınları yerleştirmeye çalışırken kendilerini havaya uçurduğuna dair birkaç vaka bildirildi."
Express'in haberine göre, ölenlerin sayısı belirsiz ve Rusya şimdiye kadar olayı kabul etmedi.
DÜNYA
Rusya muhalefeti Putin'in bir sonraki adımını açıkladı
Avrupa Politika Analizi Merkezi kıdemli üyesi Olga Lautman, Batı'nın Putin'in başarılı olmamasını sağlamak için şimdi harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Amerikalı yetkililer, \"Rusya, B Planı'na geçiyor\" diyerek Moskova'nın nasıl hamleler yapabileceğini anlattı.
ABD ve müttefiklerine göre Moskova, Kiev'in alınmasının yalnızca günler sürmesini ve hızlıca Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin yerine Rusya yanlısı birisinin getirilmesini bekliyordu.
Üç haftalık savaş sonunda bu hedefler gerçekleşmeyince de Rusya lideri Putin taktik değiştirdi.
Biden yönetimindeki üst düzey yetkililerden görüş aldığını bildiren gazete, Putin yönetiminin sahadaki kilit noktaları ele geçirerek Kiev yönetimini Rusya'yla Batı arasında tarafsız kalma taahhüdünü vermeye zorladığını bildirdi.
Biden yönetiminin şimdiki değerlendirmesine göre, Moskova Kırım ve Donbas bölgelerinin Rus toprakları olduğunu Kiev'e kabullendirmek ve bu bölgelerin Rusya topraklarıyla bağlantısını güçlendirmek için hamlelerini devam ettirecek.
Mariupol kentinin de Rusya'nın Kırım'a karadan bağlanan bir koridor kurmak için kuşatıldığı bildirildi. Askeri baskı da sürdürülerek Ukrayna kentleri bombardımanlarla hedef alınacak.
Amerikalı yetkililer, tüm bunlar işe yaramazsa Moskova'nın sahada tuttuğu toprakları bırakmayarak çatışmayı sürdüreceğini belirtti.
İsmi açıklanmayan bu yöneticilerden biri, \"Askeri değerlendirmelerimize göre kuşatma taktiklerine dönüyorlar\" dedi.
Bu da, Moskova'nın talepleri karşılanmadığı takdirde savaşın aylar boyunca sürebileceği anlamına geliyor.
Amerikalı yetkililer, Rus birliklerinin daha fazla başarı elde etmesi halinde Moskova'nın hedef büyütebileceğini belirtirken, başkent Kiev'in layıkıyla kuşatılarak alınmasının pek de kolay olmadığını da vurguladı.
Bazı uzmanlarsa savaş sahasına çok fazla odaklanarak yapılan analizlerin sıkıntılı olabileceğine işaret etti. ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried, Putin hakkında şu ifadeleri kullandı:
\"Amacı hiç değişmedi, değişen şey taktikleri. Ukrayna hükümetinin kellesini hızlıca alma düşüncesi işe yaramadı. Şimdi yalnızca direndikleri ve bu ortadan kaldırılması gerektiği için onları topa tutuyor. Bu Stalinvari...\"
New York Times gazetesinin ünlü köşe yazarlarından Thomas L. Friedman da bugünkü yazısına \"Şimdi Putin'in B Planı, Biden ve Zelenski'nin A Planı'na karşı\" başlığını attı.
Kremlin'de herhangi bir gizli kaynağının olmadığını ve Putin'in Ortadoğu'da sürdürdüğü eylemlerden hareketle konuştuğunu söyleyen Friedman, D Planı'nın nükleer ya da kimyasal saldırı olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
\"Biden ve Zelenskiy'nin zafere ulaşmasını umalım çünkü Putin'in muhtemel C Planı gerçekten korkunç, D Planı'nın ne olacağını yazmaya bile korkuyorum. B Planı, Rus Ordusu'nun Ukraynalı sivillere, apartmanlara, hastanelere, iş yerlerine ve hatta sığınaklara saldırması ki bunların hepsi son birkaç haftada yaşandı. Amaç, Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik edip Ukrayna içinde ve daha daha da önemlisi çevredeki NATO ülkelerinde dev bir mülteci krizi yaratmak.\"
Friedman, Putin'in planına göre mülteci kriziyle boğuşmak istemeyen NATO ülkelerinin Zelenskiy'e baskı yaparak Moskova'nın isteklerini kabul ettireceğini de öne sürdü. Ünlü köşe yazarı, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa içinde yaşanarak en hızlı büyüyen mülteci krizinde üç buçuk milyona yakın Ukraynalının harekete geçtiğini hatırlattı.
Ukrayna'da umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor: C ve D planları gerçekten korkunç
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bütün şiddetiyle sürerken Moskova'nın hızlıca zafer elde edememesi bundan sonrasına dair soru işaretlerini ortaya çıkardı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal yayımladığı bir haberde Rus lider Putin'in taktik değiştirerek B Planı'na geçtiğini belirtirken, C ve D planlarının ise korkunç olduğunu kaleme aldı.
Lautman, The Sun'a şunları söyledi: "Rusya'nın isteği durmayacak. Bunu gördük ve onlarla müzakerelerin işe yaramadığını gördük. Sözlerinin hiçbir değeri yok, vaatlerinin hiçbir değeri yok ve bence bu durumda kontrol altına alınmaları gerekiyor çünkü tutulmazlarsa oluşturacakları tehdit Ukrayna'dan çok daha büyük olacak."
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Rusya lideri Vladimir Putin’in 21 Şubat tarihinde ayrılıkçı Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdıktan üç gün sonra başlattığı Ukrayna askeri müdahalesinin arka planında stratejik bir takım da hesaplar var. İşte öne çıkan 5 başlık.<br><br>
1- ASKERİ SANAYİ TESİSLERİ<br>Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’daki yönetim değişikliğiyle Moskova’nın kontrolünden çıkan askeri sanayi tesisleri ilk sırada yer alıyor. Başta Dnipro (Sovyet dönemi Dnepropetrovsk) şehrindeki uzay teknolojisi üzerinde çalışan “Yujmaş” fabrikasının kontrolünü geri almayı hedefliyor. Yujmaş, Sovyetler döneminde ABD’nin korkulu rüyası “Şeytan” lakaplı (SS-18) kıtalararası balistik füzenin üretildiği yer.<br><br>
Günümüzde Yujmaş fabrikası ABD’nin “Antares” füzesinin ilk itici kademe motorunu üretiyor. Fabrika ayrıca Avrupa Birliği’nin “Vega” roketinin motorlarını sağlıyor. Yujmaş fabrikasında ayrıca milli Ukrayna roketi “Zenit” imal ediliyor. Rusya’nın yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığı ikinci önemdeki sanayi bölgesi Harkov şehri. Harkov şehrinde tank fabrikası, uçak fabrikası ve hassas cihaz fabrikaları bulunuyor.<br><br>
2- TARIM ALANLARI<br>Ukrayna’nın Zaporojya bölgesi dünyanın en verimli kara toprak arazisine sahip. Ukrayna’daki sadece bu bölge tüm Avrupa’nın tahıl ihtiyacını tek başına önümüzdeki 100 yıl boyunca karşılayabilecek düzeyde. Zaporojya bölgesinde ayrıca Avrupa’nın en büyük nükleer santralı bulunuyor.<br><br>
3- SLAV NÜFUSU<br>Rusya Federasyonu’nda yaşayan Slav kökenlilerin sayısı her geçen yıl astronomik boyutlarda eriyor. Kafkaslar bölgesiyle Tataristan’daki Müslüman nüfus ise artıyor. 2022 yılı sonuna kadar Rusya nüfusunun 1 milyon azalacağı hesaplandı. Ölüm oranı doğuma kıyasla yüzde 18 daha fazla. Ukrayna’nın Rusya öncülüğündeki “Slav birliğine” dönmesiyle nüfusuna yaklaşık 40 milyon kişi eklemiş olacak. Ancak Rusya’nın müdahalesi, aksine Batı’ya büyük göç başlattı.<br><br>
4- KÖMÜR MADENLERİ<br>Rusya’nın Ukrayna’daki dördüncü hedefi ayrılıkçı Donbas bölgesiyle yakından alakalı. Bölge demir çelik sanayinin temel ihtiyacı olan taş kömürü merkezi. Donbas’tan çıkartılan kömür hemen Rusya topraklarında bulunan çelik fabrikalarına ulaştırılıyor.<br><br>
5- KARADENİZ’İN KONTROLÜ<br>Putin’in hedeflediği bir diğer stratejik konu Karadeniz’in kuzeyini tamamen kontrole alma. 2014 yılında Kırım’ın ilhakının ardından şimdiki savaşla Mariupol ve Odessa’nın da ele geçirilmesi halinde Karadeniz bölgesinde askeri stratejiyle ticaret yolları kontrolü yeniden Rusya’nın eline geçecek.<br><br>
Putin’in Ukrayna’da 5 hedefi
Komşu ülkeye müdahale başlatan Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık dikkat çekiyor.