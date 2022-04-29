​Rusya muhalefeti Putin'in bir sonraki adımını açıkladı

Haftalardır Ukrayna'da süren savaş, Rus lider Putin için pek de istediği şekilde devam etmiyor.

Kolay bir zafer bekleyen Ruslar Ukrayna direnişini hala kırabilmiş değil. Başkent Kiev'e yönelik kuşatmasını kaldıran Rus birlikleri son dönemde ülkenin doğu bölgelerini hedef alıyor. Batı merkezli istihbarat raporlarına göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

Savaş yayılacak mı?

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı endişesi ise devam ediyor.

Moldova'daki Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'deki gizemli patlamalar ile bu korku zirve yaparken Rusya'daki muhalefetten çok konuşulacak bir iddia geldi.

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Putin'in hedefindeki iki ülke

Hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin yardımcılarından Vladimir Ashurkov, Putin'in hedefindeki iki ülkeyi açıkladı.

Insider'a konuşan Ashurkov, Batı'da Putin'in Ukrayna'daki sebepsiz savaşını Moldova ve Gürcistan gibi diğer ülkelere de genişletebileceğine dair artan endişeler olduğunu belirtti ve bu tür senaryoların masada olduğunun altını çizdi. Ashurkov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna'nın bu tam ölçekli işgali benim için bir şoktu. Bunun mümkün olacağını düşünmemiştim, ancak iki ay önce oldu. Putin'in saldırıları Transdinyester ve Moldova'ya kadar ilerletmeye muktedir olup olmadığını düşünmek lazım. Bunu yapacak gücü olursa muhtemelen yapacaktır.'

İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgünde yaşayan Ashurkov, 'Nükleer bombası olan bir manyak varken, dünyada kimsenin güvenli bir geleceği olduğunu düşünmüyorum' dedi.

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Rus işgaline yabancı değiller

Ne Moldova ne de Gürcistan Rus saldırganlığına yabancı değil. 1992'de Rus kuvvetleri, Moldova'ya a müdahale etti.

Gürcistan ise 2008'de Rusya'nın işgaline uğradı. Savaş kısa sürse de ülke için bedeli bir hayli ağır olmuştu. Bugün Rusya, Gürcistan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmeye devam ediyor. Gürcistan ve Moldova hükümetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Batı'dan daha fazla destek için yardım istiyor. Daha önce Rus işgali yaşayan iki ülke geçen ay Avrupa Birliği üyeliği için resmen başvurdu.

DÜNYA Putin'den net uyarı: Savaşa dışarıdan müdahale olursa yıldırım hızında misilleme yaparız

FOTOĞRAF 7 Rusya lideri Vladimir Putin’in 21 Şubat tarihinde ayrılıkçı Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdıktan üç gün sonra başlattığı Ukrayna askeri müdahalesinin arka planında stratejik bir takım da hesaplar var. İşte öne çıkan 5 başlık.<br><br> 1- ASKERİ SANAYİ TESİSLERİ<br>Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’daki yönetim değişikliğiyle Moskova’nın kontrolünden çıkan askeri sanayi tesisleri ilk sırada yer alıyor. Başta Dnipro (Sovyet dönemi Dnepropetrovsk) şehrindeki uzay teknolojisi üzerinde çalışan “Yujmaş” fabrikasının kontrolünü geri almayı hedefliyor. Yujmaş, Sovyetler döneminde ABD’nin korkulu rüyası “Şeytan” lakaplı (SS-18) kıtalararası balistik füzenin üretildiği yer.<br><br> Günümüzde Yujmaş fabrikası ABD’nin “Antares” füzesinin ilk itici kademe motorunu üretiyor. Fabrika ayrıca Avrupa Birliği’nin “Vega” roketinin motorlarını sağlıyor. Yujmaş fabrikasında ayrıca milli Ukrayna roketi “Zenit” imal ediliyor. Rusya’nın yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığı ikinci önemdeki sanayi bölgesi Harkov şehri. Harkov şehrinde tank fabrikası, uçak fabrikası ve hassas cihaz fabrikaları bulunuyor.<br><br> 2- TARIM ALANLARI<br>Ukrayna’nın Zaporojya bölgesi dünyanın en verimli kara toprak arazisine sahip. Ukrayna’daki sadece bu bölge tüm Avrupa’nın tahıl ihtiyacını tek başına önümüzdeki 100 yıl boyunca karşılayabilecek düzeyde. Zaporojya bölgesinde ayrıca Avrupa’nın en büyük nükleer santralı bulunuyor.<br><br> 3- SLAV NÜFUSU<br>Rusya Federasyonu’nda yaşayan Slav kökenlilerin sayısı her geçen yıl astronomik boyutlarda eriyor. Kafkaslar bölgesiyle Tataristan’daki Müslüman nüfus ise artıyor. 2022 yılı sonuna kadar Rusya nüfusunun 1 milyon azalacağı hesaplandı. Ölüm oranı doğuma kıyasla yüzde 18 daha fazla. Ukrayna’nın Rusya öncülüğündeki “Slav birliğine” dönmesiyle nüfusuna yaklaşık 40 milyon kişi eklemiş olacak. Ancak Rusya’nın müdahalesi, aksine Batı’ya büyük göç başlattı.<br><br> 4- KÖMÜR MADENLERİ<br>Rusya’nın Ukrayna’daki dördüncü hedefi ayrılıkçı Donbas bölgesiyle yakından alakalı. Bölge demir çelik sanayinin temel ihtiyacı olan taş kömürü merkezi. Donbas’tan çıkartılan kömür hemen Rusya topraklarında bulunan çelik fabrikalarına ulaştırılıyor.<br><br> 5- KARADENİZ’İN KONTROLÜ<br>Putin’in hedeflediği bir diğer stratejik konu Karadeniz’in kuzeyini tamamen kontrole alma. 2014 yılında Kırım’ın ilhakının ardından şimdiki savaşla Mariupol ve Odessa’nın da ele geçirilmesi halinde Karadeniz bölgesinde askeri stratejiyle ticaret yolları kontrolü yeniden Rusya’nın eline geçecek.<br><br> Putin’in Ukrayna’da 5 hedefi Komşu ülkeye müdahale başlatan Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık dikkat çekiyor.

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