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Dünya

Rus güçlerinden Ukrayna'nın Slovyansk şehrine füze saldırısı: 25 kişi yaralandı

Rusya bu sabah Ukrayna’nın Slovyansk şehrine düzenlediği füze saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların yerel saatle 10.30 sıralarında S-300 füzeleriyle Slovyansk şehrine saldırdığını belirtti.

15:16 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Rusya'nın Slovyansk şehrine füze saldırılarında bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Rusya'nın Slovyansk şehrine füze saldırılarında bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Rusya bu sabah Ukrayna'ya füze saldırısı gerçekleştirdi. Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko sosyal medya hesabında şu açıklamada bulundu: ''Saldırılar sonucu en az bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı, idare ve ofis binaları, 5 apartman ve 7 müstakil ev yıkıldı.” ifadesini kullanan Kirilenko, Slovyansk’ta yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürüyor.''


Aynı saatte Rus ordusunun Drujkovka şehrine de füze saldırıları gerçekleştirdiğini kaydeden Kirilenko, iki füzenin isabet ettiği kimsesizler evinin tamamen yıkıldığını anlattı.

Kirilenko, Rus güçlerinin bugün Avidiyivka’ya da füze saldırısı düzenlediğine dikkati çekerek, saldırılarda bir otelin ve mahkeme binasının hasar gördüğü bilgisini verdi.

Ayrıca Kirilenko, Rusların gün içinde Kurahove, Soledar, Zvanivka ve diğer yerleşim yerlerini de bombaladığını kaydetti.


“Bu saldırganlığa karışan herkes sorumlu tutulacak”


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Slovyansk saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

“Rus terörüyle başlayan bir gün daha. Saldırgan devlet, Slovyansk'ımızı bombaladı.” ifadesini kullanan Zelenskiy, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.
Zelenskiy, “Düşman şunu bilmeli Ukrayna, insanlarımıza yapılan zorbalığı, bu ölümleri ve yaralanmaları affetmeyecek. Tüm Rus teröristler yenilgiye uğrayacak. Bu saldırganlığa karışan herkes sorumlu tutulacak.” g
örüşünü paylaştı.
#Rusya
#savaş
#Ukrayna
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