Rus sanatçı Ukrayna savaşının 100 kurbanını çizdi

Anton Tarasenko, Harkov'un dışındaki küçük bir kasabada bombalanarak öldürüldüğünde henüz 14 yaşındaydı. Rus sanatçı Victor Melamed'in çizdiği portre basitti, gamzeli ve kısa saçlı bir gencin siyah beyaz çizimiydi.

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Moskova'daki evinden Telegraph'a konuşan Melamed, "Haberlerde gördüm ve yüzünü görmem gerektiğini düşündüm. Tek bulabildiğim onun çocukluk fotoğraflarıydı. Ertesi gün bir tane daha çizdim. Sonra ertesi gün bir tane daha ve sonra öylece duramadım." dedi.

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44 yaşındaki grafik sanatçısı, 100 gün içinde, Ukrayna'da öldürülen sivillerin her gün yeni bir portresini çizdi. Görevinin, bazı Rus yetkililerin gönülsüzce kabul ettiği ve onlara “ikincil hasar” dediği, sayıları giderek artan kurbanlara bir yüz vermek olduğunu söyledi.

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FOTOĞRAF 16 Ukrayna'nın dört bir yanında çatışmalar devam ederken ülkeden dikkat çeken bir görüntü geldi. Görüntülerde, Ukrayna'nın Nova Basan kentinde bir grup Rus aracını pusuya düşüren Ukraynalı bir T-64 tankı görülüyor. Twitter'da yayınlanan görüntülerde Ukrayna tankının Rus BTR-82A zırhlı araçlarından oluşan bir konvoyu pusuya düşürdüğü anlar yer alıyor. İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde konvoyda Rus tanklarının da olduğu görülüyor. Başkent Kiev'in 40 km doğusundaki Nova Basan'da kaydedilen bu çatışmanın 31 Mart'ta gerçekleştiği belirtiliyor. Ukrayna tankı yaptığı başarılı atışlar sonrası Rus konvoyunu püskürtmeyi başarırken görüntüler kısa sürede viral oldu. Tankı komuta eden askerlerin kimlikleri henüz netleşmese de görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ülkede 'en cesur Ukraynalı' olarak anılmaya başlandılar. Dünyanın konuştuğu görüntü: Tek başına Rus konvoyunu durdu İşgal için Ukrayna'da bulunan Rus ordusu Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinin tamamen ele geçirmek için yeni saldırı hazırlıkları yaparken ülkeden dikkat çeken bir görüntü geldi. İnsansız Hava Aracı ile çekilen görüntüde bir Ukrayna tankının tek başına Rus konvoyunu durduğu görüldü. BiP'te paylaş

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