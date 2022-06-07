Rus sanatçı Ukrayna savaşının 100 kurbanını çizdi

Anton Tarasenko, Harkov'un dışındaki küçük bir kasabada bombalanarak öldürüldüğünde henüz 14 yaşındaydı. Rus sanatçı Victor Melamed'in çizdiği portre basitti, gamzeli ve kısa saçlı bir gencin siyah beyaz çizimiydi.
Moskova'daki evinden Telegraph'a konuşan Melamed, "Haberlerde gördüm ve yüzünü görmem gerektiğini düşündüm. Tek bulabildiğim onun çocukluk fotoğraflarıydı. Ertesi gün bir tane daha çizdim. Sonra ertesi gün bir tane daha ve sonra öylece duramadım." dedi.
44 yaşındaki grafik sanatçısı, 100 gün içinde, Ukrayna'da öldürülen sivillerin her gün yeni bir portresini çizdi. Görevinin, bazı Rus yetkililerin gönülsüzce kabul ettiği ve onlara “ikincil hasar” dediği, sayıları giderek artan kurbanlara bir yüz vermek olduğunu söyledi.