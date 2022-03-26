Rus sanatçıdan kanlı Putin portresi

Rus asıllı Andrei Molodkin Ukrayna savaşını protesto etmek amacıyla gerçek kan kullanarak Vladimir Putin'in bir portresini üretti. Bu proje Rus ve Ukrayna halkı arasında bir dayanışma eylemi meydana getirdi.
Sanat eserinin 8 metre yüksekliğindeki bir projeksiyonu, Çarşamba günü Londra'da sergilendi. Kan, Molodkin'in Ukraynalı arkadaşları tarafından bağışlandı. Kan bağışlayan adamların eşleri ve çocukları savaştan kaçtı ve şimdi Molodkin'in Fransa'daki evinde yaşıyorlar.
Molodkin, "Savaş ve Putin'in gerçekte kim olduğu hakkında net bir mesaj göndermek için sanatı kullanmanın zamanı geldi" dedi.