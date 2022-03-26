Dünya Rus sanatçıdan kanlı Putin portresi
AVRUPA

Rus sanatçıdan kanlı Putin portresi

Kan sergileriyle tanınan Rus asıllı Andrei Molodkin, Putin’in Ukrayna'ya yönelik saldırısını görselleştirmek için Ukraynalı arkadaşlarının bağışladığı gerçek kanı ve ham petrolü kullanarak Rus başkanın bir portresini yaptı. Bu çalışmasına ise "Ukrayna kanıyla dolu Putin" adını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus sanatçıdan kanlı Putin portresi
Rus sanatçı Andrei Molodkin gerçek kan ve ham petrol kullanarak Putin'in portresini sergiledi.

Rus asıllı Andrei Molodkin Ukrayna savaşını protesto etmek amacıyla gerçek kan kullanarak Vladimir Putin'in bir portresini üretti. Bu proje Rus ve Ukrayna halkı arasında bir dayanışma eylemi meydana getirdi.

Sanat eserinin 8 metre yüksekliğindeki bir projeksiyonu, Çarşamba günü Londra'da sergilendi. Kan, Molodkin'in Ukraynalı arkadaşları tarafından bağışlandı. Kan bağışlayan adamların eşleri ve çocukları savaştan kaçtı ve şimdi Molodkin'in Fransa'daki evinde yaşıyorlar.

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Molodkin, "Savaş ve Putin'in gerçekte kim olduğu hakkında net bir mesaj göndermek için sanatı kullanmanın zamanı geldi" dedi.

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