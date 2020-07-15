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Rus savaş uçakları El Bab’ı bombaladı: Bölgede büyük hasar var

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki sivil yerleşimlere düzenlenen iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Savaş uçaklarının bombalı saldırısı sonucu büyük hasar meydana geldi.
Savaş uçaklarının bombalı saldırısı sonucu büyük hasar meydana geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde, sivil yerleşimlere iki hava saldırısı gerçekleştirildi. Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, saldırıları Rusya'ya ait bir savaş uçağı TSİ 22:29 ve 22:44'de gerçekleştirdi.

  • Uçak gözlemevi, Rus uçaklarının Bab'da uçuşlarını sürdürdüğünü belirtti.

Rus uçakları El Bab'ı bombaladı.

Sivil yerleşimleri hedef alan bombardımanda ilk belirlemelere göre, 1 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Rus savaş uçakları El Bab'da sivillerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi
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Rus savaş uçakları El Bab'da sivillerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçe merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasara meydana geldi. Saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
  • Saldırıların olduğu noktalara çok sayıda ambulans sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini terör örgütü DEAŞ işgalinden kurtarmıştı.

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