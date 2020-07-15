Rus savaş uçakları El Bab’ı bombaladı: Bölgede büyük hasar var

Dünya

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor: 'Her şeye rağmen biz bu namertlerin önünden kaçacak değiliz'

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son üç günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çok sayıda ev hasar gördü. Saldırılarda evi tahrip olan Mahir Sadıkov, "Her şeye rağmen biz bu namertlerin önünden kaçacak değiliz. Tüm dünya bunların namertliğini biliyor" dedi.