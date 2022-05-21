Rusya: ABD ve Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderilen silahlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki son faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, "Jitomir bölgesindeki Malin tren istasyonu bölgesine uzun menzilli deniz tabanlı Kalibre füzesi fırlatılarak ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya gönderdiği çok sayıda silah ve mühimmat vurularak imha edildi" dedi. Odessa’nın da füzelerle hedef alındığını söyleyen Konaşenkov, "Odessa yakınlarında Odessa Liman Fabrikası’ndaki Rus füzeleri, yakıt depolarını imha etti" bilgisini paylaştı. Konaşenkov ayrıca Ukrayna’nın doğu kentlerindeki sekiz akaryakıt deposunun da vurulduğunu aktardı.

"47 askeri nokta vuruldu"

Rusya’ya ait hava savunma sistemleri ile Ukrayna’ya büyük hasar verildiğini söyleyen Konaşenkov, "Operasyonel taktik havacılık grubu dört komuta merkezi, 47 askeri noktayı vurdu. Hava saldırıları sonucunda 270’ten fazla asker ve 52 zırhlı araç ve askeri teçhizat imha edildi. Ayrıca savaş uçakları Donetsk bölgesindeki Belitskoe köyü yakınlarında bir Ukrayna Su-25 uçağını vurdu. Rus hava savunma araçları, Herson bölgesindeki Novoaleksandrovka yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağını daha düşürdü" diye konuştu. Konaşenkov Luhansk, Donetsk, Herson ve Harkov’da 14 insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.

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"Savaşın başından bu yana 174 uçak, 125 helikopter imha edildi"

Konaşenkov, Rusya’nın saldırılarını başlattığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kayıpları açıkladı. Konaşenkov, "Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 174 uçak, 125 helikopter, 966 insansız hava aracı, 315 hava savunma sistemi, 3 bin 182 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 402 çok namlulu roketatar sistemi, bin 614 obüs ve havan topunun yanı sıra 3 bin 54 adet özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 9 Türkiye’nin en büyük deri üretim merkezlerinden birisi olan 33 bin nüfuslu Bolu’nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Deri Sanayi’deki 120 işletme, Rusya-Ukrayna savaşı krizini en az zararla atlatıyor. Faaliyet gösterdiği yıllar içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde pazar oluşturmayı başaran ve daha önceki yaşadığı krizlerden ders çıkararak iç pazar dinamiklerini kullanmayı öğrenen Gerede Deri Sanayi, yeni yatırımlarla günlük 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.<br> Gerede Deri Sanayi’de 120 işletmenin faaliyet gösterdiğini söyleyen Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka, \"Pandemiye rağmen bugünkü yerinden 54 firmamız Deri OSB’ye taşındı. Avrupa Birliği standartlarında deri fabrikalarımızı yaptık. Şuan deri sektöründe ciddi anlamda pay sahibiyiz. Türkiye’deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda ayakkabı deri üretiminin yüzde 40’ı Gerede’de gerçekleştirilmekte. Diğer bölgelere baktığımız zaman ham deriden bitmiş deriye kadar günlük yaklaşık 350 deri imalatı yapılmakta. Yeni organizede yapılan fabrikalarla beraber bir iki yıl içerisinde Gerede, 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin en fazla olduğu derinin merkezi haline gelecek\" dedi. Deri sektörünün 1990’lı yıllardan bu yana iç ve dış koşullar sebebiyle birçok krizle karşılaştığını belirten Kaşka, dünyayı etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının Geredeli dericileri kısmen etkilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: \"Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle yaşananlar bizim için yeni değil. Sektör, yaşadığı onlarca krizle birlikte sürekli öğrenerek yoluna devam etti. İlla ki etkilendik. Çünkü Gerede Deri Sanayi’nin dinamiklerinde dolaylı ve dolaysız ihracat var. Direkt ihracat yapan firmalarımız kısmen etkilendi. Kısmen etkilenmesinin sebebi de, dünyanın en büyük deri fuarlarına stant açarak, pazar çeşitliliğini sağlamışlardı. Çok fazla etkilenmediğimiz rakamlardan da ortaya çıkıyor. 2022 yılı ocak ve mart ayında toplam 69 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 37,3’lük bir artış oldu. 24 Şubat’ta başlayan savaşa rağmen mart ayında 27,8 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirdik. Dolayısıyla 2021 mart ayına kıyasla yüzde 22,5 oranında artış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı üretimimizde gerilemeye yol açmamış gibi gözüküyor. Tabii ki çok etkilenmedik değil. Sadece biz değil, dünyadaki deri sektörü, Rusya ve Ukrayna büyük bir pazar olduğu için etkilendiler. Ama deri sektörü 80 milyonluk ülke nüfusuna baktığımız zaman iç pazarın dinamiklerini ciddi anlamda kullanabiliyor\" Rusya-Ukrayna krizini fırsata çevirdiler: Türkiye'yi giydiren ilçe Bolu'nun dünyaya deri ihracatı yapan önemli merkezlerinden birisi olan Gerede ilçesi, günlük 500 ton kapasiteyle, Türkiye'de ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor. BiP'te paylaş

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