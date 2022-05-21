Dünya G7den Ukraynaya dev kaynak
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G7'den Ukrayna'ya dev kaynak

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Ukrayna için bu yıl 19,8 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını, gerekirse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

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G7den Ukraynaya dev kaynak
Foto: Arşiv.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak açıklamada bulundu.

  • G7'nin Ukrayna'ya destek sağlama konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın finansman açığının kapatılmasına ve Ukrayna halkına temel hizmetlerin sunulmasının devam edilmesine yardımcı olmak için bu yıl 19,8 milyar dolarlık bütçe desteğin harekete geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Özellikle Avrupa Komisyonu'nun 9 milyar avroya kadar ek makro-finansal yardım önerisi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla finansman sağlanması konusunda G7 ve uluslararası finans kuruluşları arasında devam eden çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Ukrayna ile yakın şekilde çalışılıyor"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla Ukrayna devlet işletmelerine ve özel sektöre planlı ek desteğin de 3,4 milyar dolar tutarında olduğu belirtilen açıklamada, savaş süresince ve sonrasında Ukrayna'nın yanında olmaya devam edileceği ve gerektiğinde daha fazlasının yapılması için hazır olunduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Rusya'nın başlattığı savaşın yarattığı zorluklar karşısında makroekonomik istikrarını korumak için Ukrayna ile yakın bir şekilde çalışıldığına işaret edildi.

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