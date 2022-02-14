Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol gördüklerini kaydeden Lavrov, "Önerilerimiz bir bütün olarak dikkate alınmalı." şeklinde konuştu.

Lavrov, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'e, Moskova'nın Ukrayna üzerinden yükselen gerilim nedeniyle Batı'dan güvenlik garantileri alma çabalarında diplomatik yolda devam edilmesinin gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. AB ve NATO ile daimi görüşmeler mümkün değil ama anlaşma için her zaman bir şans var" dedi.

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DÜNYA Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz