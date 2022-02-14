Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
ASYA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasında, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. Önerilerimiz bir bütün olarak dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol gördüklerini kaydeden Lavrov, "Önerilerimiz bir bütün olarak dikkate alınmalı." şeklinde konuştu.

Lavrov, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'e, Moskova'nın Ukrayna üzerinden yükselen gerilim nedeniyle Batı'dan güvenlik garantileri alma çabalarında diplomatik yolda devam edilmesinin gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. AB ve NATO ile daimi görüşmeler mümkün değil ama anlaşma için her zaman bir şans var" dedi.


Kremlin: Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçmesi endişelerimize yönelik yanıta yardımcı olur
GÜNDEM
Kremlin: Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçmesi endişelerimize yönelik yanıta yardımcı olur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz

Ukrayna Büyükelçisi Vadym Prystaiko: Savaşı önlemek için NATO'ya katılmaktan vazgeçebiliriz
GÜNDEM
Ukrayna Büyükelçisi Vadym Prystaiko: Savaşı önlemek için NATO'ya katılmaktan vazgeçebiliriz
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da
ele geçirildi

​300 bin liraya satacaklardı.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​İstanbul'da korkutan görüntü: Her geçen gün büyüyor.
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.