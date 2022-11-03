Rusya: Dünyanın en büyük önceliği nükleer güç çatışmasını önlemek olmalıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Ulusal güvenliğimizi baltalamayı amaçlayan sorumsuz ve utanmazca eylemlerin bir sonucu olan mevcut zor ve çalkantılı durumda, en büyük önceliğin nükleer güçlerin herhangi bir askeri çatışmasını önlemek olduğuna kesinlikle inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova, diğer nükleer güç sahibi ülkeleri "birbirlerinin hayati çıkarlarını ihlal etmeye yönelik tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye" çağırdı.

Tamamen savunma amaçlı

Açıklamada, "Rusya, bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla savaşılmaması gerektiği ilkesi tarafından kesinlikle ve tutarlı bir şekilde yönlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

MEHR'in haberine göre Moskova'nın nükleer doktrininin "tamamen savunma amaçlı" olduğunu ve yalnızca Kremlin'in nükleer saldırı durumunda veya "devletin varlığı tehdit edildiğinde" bu tür silahların kullanılmasına izin verildiğini söylendi.

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Açıklama, dünyanın diğer nükleer güçlerini - ABD, İngiltere, Fransa ve Çin - bu öncelikli görevi çözmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

FOTOĞRAF 22 ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını New Yorktaki bir Demokrat bağış toplantısında yaptı. Biden, dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi. Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi. Biden, Rusya Devlet Başkanına atıfta bulunarak, Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz. dedi. Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum.” Armageddon, Dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor. Bu savaş dünyayı bütünüyle yok edecek ve ciddi bir kaosa sürükleyecek savaş olarak ifade ediliyor. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna taarruzu hız kesmeden devam ederken dünya diken üzerinde Putinin yeni hamlesini bekliyor. Ukraynada taktik nükleer silah kullanabileceği iddiaları her gün daha yüksek sesle dile getirilirken iddiaların merkezinde Rusyanın son teknoloji nükleer denizaltısı Belgorod yer alıyor. Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesindeki ana üssünden kayboldu. Günlerdir lokasyonu hakkında spekülasyonlar yapılan denizaltının uydu görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kıyamet silahı olarak da adlandırılan denizaltı Barents Denizinde görüntülendi. NATOnun aynı uyarı notuna göre, Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Denize gidiyor olabilir. Askeri uzmanlar böyle bir adımın Putinin savaşın gidişatını değiştirmek için son çaresi olabileceği konusunda uyarıyor. Yaklaşık 185 metre uzunluğundaki denizaltı nükleer uçlu su altı drone torpidolarına ev sahipliği yapıyor. Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor. Zira 15 bin tonluk savaş makinesinin torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği belirtiliyor. Denizaltının her biri iki milyon ton TNTye eşdeğer altı adet nükleer silahlı torpido ile donatıldığına inanılıyor. Başka bir deyişle denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşimaya atılan atom bombasından 130 kat daha ölümcül silahlara ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar bu şiddette bir patlamanın şehirleri nükleer atık alanı haline getirebileceğini söylüyor. Biden'dan korkutan nükleer uyarısı: Dünya 'Armageddon'la karşı karşıya kalabilir ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı . BiP'te paylaş

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DÜNYA Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı: Putin'den 'dünya savaşı' mesajı