Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı: Putin'den 'dünya savaşı' mesajı

Rusya, ABD'ye yaptığı uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı.

Rus basınında yer alan son dakika bilgisine göre, Moskova, stratejik nükleer tatbikatına başladı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi.

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PUTİN: KÜRESEL ANLAMDA ÇATIŞMA POTANSİYELİ YÜKSEK

Tatbikatı takip eden Putin, "Bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek" dedi.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma planlarını bildiklerini belirten Putin, Kırım'daki saldırının güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekliliğini gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

KİRLİ BOMBA NEDİR?

Kirli bombalar, küçük bir nükler silah ya da radyolojik silahlardan meydana geliyor. İnsanlara yönelik olan bu silahlarla bir mahalle ya da şehir on yıllar boyunca kullanılamaz hale gelebilir.

'RUTİN BİR TATBİKAT'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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