Dünya Rusya Japonya ile deniz balıkçılığı alanındaki iş birliği anlaşmasını askıya aldı
AVRUPA

Rusya Japonya ile deniz balıkçılığı alanındaki iş birliği anlaşmasını askıya aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile deniz balıkçılığı alanındaki iş birliği anlaşmasını askıya aldıklarını bildirdi. Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Japonya arasında 1998'de deniz balıkçılığı alanında iş birliği anlaşmasının imzalandığını anımsattı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Japonya ile deniz balıkçılığı alanındaki iş birliği anlaşmasını askıya aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yapılan anlaşmanın "Japon balıkçılarına Rus tarafının verdiği kota çerçevesinde Kuril Adaları'nda balık tutmalarına izin verdiğini" belirterek, Japonya'nın, anlaşmadan kaynaklanan mali yükümlülükleri yerine getirmediğini vurguladı.

Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Japonya, hükümetler arasındaki anlaşmanın ayrılmaz parçası olan Sahalin Bölgesi'ne karşılıksız teknik yardımın sağlanmasına ilişkin belgenin imzalanmasını geciktirerek, anlaşma çerçevesinde yapması gereken ödemeleri dondurma yönünde pozisyon sergiliyor. Mevcut durumda, Japon tarafı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirene kadar 1998 tarihli anlaşmanın askıya alınması yönünde kararı almak zorundayız."

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