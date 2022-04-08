Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Kramatorsk tren istasyonuna yapılan füze saldırısını yalanladı Provokasyon
AVRUPA ASYA

Rusya Kramatorsk tren istasyonuna yapılan füze saldırısını yalanladı: Provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya Kramatorsk tren istasyonuna yapılan füze saldırısını yalanladı: Provokasyon
Kramatorsk tren istasyonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen ‘füze saldırısı’ ile ilgili tüm açıklamalar bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. 8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı” ifadesi kullanıldı.

"KULLANILAN FÜZE UKRAYNA'NIN"

Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görgü tanıklarınca görüntüleri yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada, "14 Mart'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 19. Füze Tugayı, Donetsk şehir merkezine benzer bir şekilde Toçka-U füzesiyle saldırmış, olay yerinde sivillerden 17 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı" denildi.

Kramatorsk tren istasyonuna yapılan füze saldırısı

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki diğer bazı tren istasyonlarını vurduklarını belirtmiş fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 39 ölü
DÜNYA
Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 39 ölü
Suç aletine dönüştü

Suç aletine dönüştü

​Onlarca kadın şikayetçi oldu: Apple harekete geçti.
Doğa harikasıydı çöplüğe döndü

Doğa harikasıydı çöplüğe döndü

​Her gün yüzlerce turistin akın ettiği yerin son hali şaşırtıyor.
CNNden Selçuk Bayraktar ile özel röportaj: Ukraynalıların adına şarkılar yazdığı SİHA

Trendyol'dan<br>büyük adım

Trendyol'dan
büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami.

Kramatorsk kentindeki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.
Drone ile görüntülendi

Drone ile görüntülendi

​Mandaların akarsuda banyo keyfi.

​Her gün çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

'Aklım almıyor'

'Aklım almıyor'

​Ölü sayısı artıyor: 26 sivilin daha cesedi bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.