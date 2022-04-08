Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 39 ölü

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.
39 ÖLÜ 100 YARALI
Ukrayna Demiryollarının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kramatorsk tren garına 2 füze isabet etti. İlk belirlemelere göre, 39 sivil öldü, 100'den fazla sivil yaralandı." ifadesine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıkladı.
Yerel medya, istasyonu vuran roketin güdümlü füze olduğunu ve üstünde Rusça olarak 'Çocuklar için' yazdığını bildiriyor.
RUSYA 'PROVOKASYON' DEDİ
Rusya Savunma Bakanlığı ise tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirdi.
SİVİLLERİN YERDE YATTIKLARI GÖRÜLÜYOR
Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.
Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı.