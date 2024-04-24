Rusya Savunma Bakan Yardımcısı'na rüşvet gözaltısı

ABD’li yetkili ağzın, Rusya, İran ve Çin’in birlikte çalıştıklarını ve dünya çapında saldırgan olduklarını açıkladığı saatlerde ABD Temsilciler Meclisi İsrail’e 26 milyar dolar yardım yapılmasını öngören tasarıyı onayladı. “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” derler ya tam da böyle bir şey. Hem katili besliyor hem gizliyor hem de başkalarını suçluyor. ** İki gün önce İsrail savaş uçaklarının sınırdaki Refah bölgesini vurması sonucu hamile olan bir kadın hayatını kaybetti. Doktorlar, anne karnındaki