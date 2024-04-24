Rusya Savunma Bakan Yardımcısı'na rüşvet gözaltısı

Rusya
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı
Timur İvanov
'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada,
"Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor"
ifadelerine yer verildi.
Kremlin'den açıklama
Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söyledi.
İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.
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3 saat önce