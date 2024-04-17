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Dünya

Rusya, Çernihiv'i vurdu: 14 ölü, 61 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Çernihiv kentine füzeli saldırı düzenlediğini, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin de yaralandığını duyurdu. Servis, hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğunu belirtti.

14:37 - 17/04/2024 Çarşamba
DHA
Rusya
Rusya

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, “Çernihiv'de Rus füze saldırısının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Maalesef ölü sayısı artabilir. Ukrayna yeterli hava savunma teçhizatına sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bunlar yaşanmazdı. Mağdurlara gerekli yardım sağlanıyor. Polis memurları hasarlı binaları kapı kapı dolaşarak ziyaret ediyor ve yaralılara yardım ediyor. Psikologlar çalışmalarına devam ediyor. Çernihiv bölgesindeki İçişleri Bakanlığı çalışanları yaralıların ihtiyaçları için kan bağışı organize etti” denildi.

Servis, hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğunu duyurdu.



#Rusya
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#saldırı
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