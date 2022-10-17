Dünya Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Ukrayna tahılı ile ilgili imzalanmış olan anlaşmanın uygulamaya konması sürecini görüştüğü açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü
Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fomin'in, Griffiths ile başkent Moskova'da görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf, birbiriyle bağlantılı Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılması projesi ve Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatına dair yapılan anlaşmaların uygulanması sürecini ele aldı." ifadelerine yer verildi.

"Tahıl anlaşmasının uzatılmasının, mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı olduğu" vurgulanan açıklamada, "Görüşmede, BM'nin savaşta esir düşen askerler ile ilgili inisiyatifleri ve Rusya'dan amonyağın, mevcut altyapının kullanılmasıyla dünya pazarına çıkışı istişare edildi." denildi.

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