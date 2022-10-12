Şiddetlenen savaş tahıl koridorunu etkileyebilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirişci tahıl koridoru hakkında bilgi verdi.

Kirişci, şöyle konuştu: “Tahıl ile ilgili olan gemi sayısı 302’ye çıktı. Geçen tahıl miktarı da 6 milyon 800 bin ton civarında, yani 7 milyon tona yaklaştı. Ama gübreyle ilgili şu anda daha hala bir aksiyon alınmadı. Bekliyoruz, ama Odessa Limanı’na da saldırı var. O bizim için tabii ki büyük bir tehlike. Yani limanların güvende olmadığı gibi ki bu tahıl koridoru, ister istemez zarar görebilir. Şu anda olumsuz bir şey yok devamıyla ilgili, o günkü duruma bağlı. Önce köprünün vurulması, daha sonra da buna mukabelede bulunulması... Bu gerginlik tahıl koridorunu etkilerse kötü olur. Endişemiz o.”

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BİZİM ADIMIZA RİSK YOK

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Köprüsü’nün vurulması ile tırmanan savaşın etkileri konusunda açıklamalar da yapan Kirişci sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşılığın boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu. Bizim için de önemli, çünkü neticede dünya fiyatlarından biz de içeride ister istemez etkileniriz. Bizim adımıza bir risk yok. Bizim şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda ama elbette ayçiçeğinin yüzde 35’lik, 40’lık kısmını ithal ediyoruz. Bu yılki miktar olarak daha az ithal ediyor olsak bile, dahilide işlemede bizim kendi sanayicimiz malum ithal edip un, makarna, diğer hububat ürünlerini üretmesi gerekiyor. Onlara biz içeriden mal vermiyoruz. Dışarıdan ithal edip, belgenizi gösterin, ondan sonra da üretiminizi yapın, sonra da ürettiğinizi ihraç edin diyoruz. Dolayısıyla yani bizim açımızdan bir risk yok, ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var. Herkesin endişelenmesi gerekir.”

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