Rusya sınırı geçmeye çalışan Ukraynalıları gözaltına aldı

TVNET sıcak bölge Şuşa'da: Azerbaycanlılar Rus barış güçlerini protesto ediyor

Azerbaycanlılar, iki günden bu yana Rus barış gücü ve haksız sömürüyü protesto etmek için çadırlar kurdu. TVNET, sıcak nokta olan Şuşa'da eylemcilerin protestolarına tanıklık etti. Gazeteci Efseleddin Ağalarov, ''Azeri aktivistler, Şuşa'da Rus barış gücünü protesto ediyorlar. 40 saatten bu yanan gönüllü gençler ve sivil toplum kuruluşları eylem yapıyor. Azerbaycanlı ekologların Hankenti'nde inceleme yapılmasına izin verilmediğinden eylemlerini sürdürüyor'' açıklamasında bulundu.





