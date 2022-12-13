Dünya Rusya sınırı geçmeye çalışan Ukraynalıları gözaltına aldı
AVRUPA

Rusya sınırı geçmeye çalışan Ukraynalıları gözaltına aldı

Rusya Terörle Mücadele Komitesi, 400'den fazla "milliyetçi" ve "savaş suçu" işleyen Ukraynalının, Rus sınırlarını geçmeye çalışırken gözaltına alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya sınırı geçmeye çalışan Ukraynalıları gözaltına aldı
Foto/Arşiv

Komiteden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un başkanlığını yaptığı Terörle Mücadele Komitesinin toplandığı belirtildi.

400'Ü AŞKIN UKRAYNALI GÖZALTINA ALINDI

Toplantıda, bu yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "400'den fazla Ukraynalı milliyetçi ile savaş suçu işleyen kişi, devlet sınırını geçmeye çalışırken kontrol noktalarında yakalandı. Terör eylemlerine karışan 1026 kişinin Rusya Federasyonu'na girişine izin verilmedi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplantıda terör tehditlerine karşı ek önlemlerin alınması yönünde karar alındığı aktarıldı.

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