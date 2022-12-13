Dünya Kosova ABye üyelik başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor
AVRUPA

Kosova AB'ye üyelik başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da geçen hafta düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında yayınlanan ortak bildiride AB, Kosova için hızlandırılmış üyelik süreci çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Kosova hükümeti, bu hafta içerisinde Avrupa Birliği (AB) adaylık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Kosova ABye üyelik başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor
Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Kosova'nın hukukun üstünlüğü, özgürlük ve demokrasi düzeyinde bölgede birinci sırada yer aldığını söyledi.

Kurti, Kosova'nın Batı Balkanlar'da AB üyeliği için başvuran son ülke olduğunu belirterek bu hafta içerisinde AB adaylık başvurusunda bulunacaklarını aktardı.

Başbakan Kurti, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da geçen hafta düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında yayınlanan ortak bildiride AB'nin hızlandırılmış üyelik süreci çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Potansiyel aday statüsünü, resmi aday statüsüne çevirme zamanının geldiğini Kurti, "AB ile ilişkilerimizde yeni bir evreye geçiyoruz. Bu, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerleri paylaştığımız demokratik devletlerin yanında geleceğimizin AB'de olduğuna derinden inanan vatandaşlarımızın arzuları doğrultusundadır." dedi.

Kurti, Kosova'nın AB üyeliğine hazır olduğunu vurgulayarak "AB barış, güvenlik, eşitlik ve refah yeridir. Bu yüzden Kosova Cumhuriyeti'nin, bu ortak evde doğal olarak bir yeri vardır." diye konuştu.

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