​Kosova’da tansiyon üst seviyede.

Kosova’da, ülkenin kuzeyinde bulunan Sırp nüfusun çoğunlukta olduğu bölgede kurulan barikatlar ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırılması üzerine Sırbistan ve Kosova sınırı yeniden gerildi. Gelişmenin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO’nun Kosova Gücü’ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyine konuşlandırılması talebinde bulunacaklarını söyledi. Vucic, “Kosova’nın kuzeyinde yaşayan, hayatta kalmak ve ailelerini korumak için mücadele eden vatandaşlarımıza ‘teslim olmak yok’ mesajını gönderiyorum” diyen Sırp lider, kendilerinin başta Brüksel Anlaşması olmak üzere tüm anlaşmalara 10 yıl boyunca saygı duyduklarının altını çizdi. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise ülkesinin Avrupai ve demokratik olduğunu, çatışma istemediğini ve barış ile ilerleme istediğini kaydederken Belgrad’ın otokratik, Asya yanlısı olduğunu ve savaşı teşvik ettiğini savundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da, Kosova’nın kuzeyinde polise yapılan saldırının Sırp yetkililer tarafından kınanmadığını hatırlattı ve karşı tarafın meseleye yapıcı yaklaşmadığını, bunun da durumu daha karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

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