Dünya Kosovadaki saldırıları kınayan ABden gerilimi azaltın çağrısı
AVRUPA

Kosova'daki saldırıları kınayan AB'den 'gerilimi azaltın' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Kosova'da meydana gelen saldırıları kınayarak, Kosova ve Sırbistan'ın AB üyelik yolu için gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kosovadaki saldırıları kınayan ABden gerilimi azaltın çağrısı
Arşiv

Avrupa Birliği (AB), Kosova'da meydana gelen saldırıları kınayarak bunun her şeyden önce yerel halkın yararı için gerekli olduğunun altını çizdi. Hem Kosova hem de Sırbistan'ın AB üyelik yolu için gerilimin azaltılması gerekliliğini vurguladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, "Kosova'da meydana gelen tüm şiddet olaylarını ve saldırıları elbette kınıyoruz." dedi.

Stano, AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) ve NATO'nun Kosova Gücünün (KFOR) sahada güvenliği sağlamak için bulunduğuna işaret ederek, devriye gezmeye ve durumu izlemeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin her iki ülkenin AB üyeliği için şart olduğunu ifade eden Stano, geçen hafta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde bu konuda defalarca çağrıda bulunulduğunu aktardı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova, bir kez daha gerildi.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyadaki haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu ifade ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

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