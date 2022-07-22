Dünya Rusya Ukraynada 4 ABD yapımı HIMARS roket sistemini vurduk
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'da 4 ABD yapımı HIMARS roket sistemini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 15 gün içinde ABD'nin Ukrayna'ya göndermiş olduğu yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS'ın 4'ünü vurduklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada 4 ABD yapımı HIMARS roket sistemini vurduk
Arşiv

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun önemli derecede silah kaybına uğradığını belirten Konaşenkov, 5 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Ukrayna'ya verilen ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS'ın 4 fırlatma sistemi ve nakliye aracının karadan ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, iki fırlatma sisteminin Malotaranovka'da, bir fırlatma sistemi ve nakliye aracının Krasnoarmeyska'da, bir fırlatma sisteminin de Donetsk bölgesindeki Konstantinovka'da vurulduğunu kaydetti.

Karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle bir milliyetçi grubun Kramatorsk'taki 23 numaralı okulun binasında geçici konuşlanma noktasını vurduklarını aktaran Konaşenkov, bu saldırı sonucunda 300'den fazla milliyetçi gücün ve 40'tan fazla askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Rus uçaklarının Ukrayna ordusunun Mıkolayiv'de bir sanayi alanındaki hangarda 59. motorlu piyade birliklerinin roket ve topçu deposunu yok ettiğini söyleyen Konaşenkov, burada 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birlikleri ile topçu ve füze birliklerinin Harkiv bölgesinde Rogan, Donetsk'te Serebyanka ve Zaytsevo, Zaporijya bölgesinde Vişnevoye ve Uspenovka'daki askeri hedefleri vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Rus hava birliklerinin Donetsk'teki Çerevkovka yerleşim birimi yakınlarında Buk-M1 hava savunma füze sistemini vurduğunu belirtti.

Bir gün içinde Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1589 insansız hava aracı, 357 hava savunma füze sistemi, 4 bin 141 tank ve zırhlı araç, 762 çok namlulu roketatar, 3 bin 176 obüs ve havan topu, 4 bin 453 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.

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