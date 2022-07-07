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Rusya: Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı açmaya çalışan askerler öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geri aldığı Yılan Adası'nda Ukrayna bayrağı açmaya çalışan askerleri öldürdüklerini açıkladı.

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Rusya: Yılan Adasına Ukrayna bayrağı açmaya çalışan askerler öldürüldü
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna'nın Yılan Adası'nda Ukrayna bayrağı açacak olan askerlerin öldürüldüğünü açıkladı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Askeri başarısızlıklar ve Donbas'ta Ukrayna güçlerinin dev çekilmesine karşı olarak 7 Haziran gecesi Kiev, Yılan Adası'na sembolik bir bayrak asmaya çalıştı.” ifadeleri yer aldı.

Rusya, Yılan Adası'nda bayrak açmaya çalışan Ukrayna askerlerinin öldürüldüğünü söyledi.

Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı, bir 'iyi niyet göstergesi' olarak Rus güçlerinin Karadeniz'deki Ukrayna'ya ait Yılan Adası'ndan çekildiğini açıkladı.

Yılan adası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk gününde düşmüş; Ukraynalı askerlerin adayı teslim etmemek için direnmesiyle tüm dünyada manşet olmuştu.

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