Dünya Putin mahkumları cepheye gönderiyor Sağ dönene af ve para ödülü
ASYA

Putin mahkumları cepheye gönderiyor: Sağ dönene af ve para ödülü

Rusya'daki cezaevlerinde kalan mahkumların Ukrayna savaşı için cepheye gönderilmesi planlanıyor. St. Petersburg hapishanelerindeki mahkumların aktif olarak işe alındığı vurgulanan haberde, altı ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının affedileceği ve 3 bin 100 dolar (53 bin TL) ödül alacakları belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Putin mahkumları cepheye gönderiyor: Sağ dönene af ve para ödülü
Foto: Arşiv.

Ukrayna’ya başlattığı savaşın beşinci ayında Rusya’nın hapishanedeki mahkumları af ve yaklaşık 3 bin 100 dolar karşılığında cepheye gönderdiği ortaya çıktı.

  • St. Petersburg hapishanelerindeki mahkumların aktif olarak işe alındığı belirtilirken, altı ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği belirtildi.

"NAZİLERİ AVLAMAK İÇİN"

Dailymail’ın haberinde hükümlülere, Ukrayna'da 'Nazileri' avlamak için ön saflarda yer alacaklarının söylendiği aktarıldı. Haberde, önceki dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yönetilen FSB güvenlik servisinin de olaya karıştığı vurgulandı.

"ÖNCÜ OLACAKSIN"

Rusya’nın Ukrayna’daki asker sayısını artırmak amacıyla söz konusu mahkumları işe aldığı belirtilirken, haberde bir hükümlünün akrabasının sözlerine yer verildi. NTV'de yer alan habere göre söz konusu akraba, “Sözde "müfettişler" Cuma akşamı Yablonevka'ya geldi. Hükümlülerle konuşup “Vatanı savunmalarını” istediler. Bir yakınıma, “Nazilerle savaşmak çok zor, çok iyi hazırlanmışlar. Sen öncü olacaksın, Nazilerin bulunmasına yardım edeceksin, bu yüzden herkes geri dönmeyecek” dendi" diye konuştu.

PARA ÖDÜLÜ

“İlk başta, yaklaşık yüzde 20'sinin geri döneceğini söylediler. Sonra ise neredeyse hiç kimsenin geri dönmeyeceğini söylediler” diyen hükümlü akrabası, “Hayatta kalanlara 200 bin ruble (3 bin 100 dolar) ödül ve af sözü verildi. Eğer ölürse, ailesine 5 milyon ruble (77 bin dolar) ödeme sözü verdiler. Ama bunların hepsi söz, kağıda dökülmedi” şeklinde konuştu.

Ukrayna’ya başlatılan savaşın başlarında Rusya, hapishanelerden daha önce askerlik yapmış ve cezası 20 yılın üzerinde olan kişileri savaş saflarına götürmüştü.

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